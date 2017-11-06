Son dakika / Bülent Ersoy... BABASI HASTANEYE KALDIRILDI!

Yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bülent Ersoy'un başından ayrılmadığı, ileri yaştaki Fikret Erkoç'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bülent Ersoy'un başından ayrılmadığı, ileri yaştaki Fikret Erkoç'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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