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Son dakika / Bülent Ersoy... BABASI HASTANEYE KALDIRILDI!

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Son dakika / Bülent Ersoy... BABASI HASTANEYE KALDIRILDI!
Diva Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hastaneye kaldırıldı.

Yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bülent Ersoy'un başından ayrılmadığı, ileri yaştaki Fikret Erkoç'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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