Son Dakika / Fatih Kısaparmak… ANNESİNİ KAYBETTİ!...

Fatih Kısaparmak’ın , 80 yaşındaki annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, yaklaşık 2 saat kadar önce hayata gözlerini yumdu…

Emekli öğretmen olan Yıldız Kısaparmak, yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Bağcılar Medipol Hastanesi’nde bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti…

Yıldız Kısaparmak’ın cenazesi, yarın Şakirin Camii’nde kılınacak İkindi namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek…

Magazinkolik Ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet, Şebnem-Fatih Kısaparmak çifti ile diğer yakınlarına başsağlığı diliyoruz…