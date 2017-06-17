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Son Dakika...ÜNLÜ SUNUCUNUN ALNI YARILDI! BÜYÜKADA'DA TACİZ DEHŞETİ!

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Son Dakika...ÜNLÜ SUNUCUNUN ALNI YARILDI! BÜYÜKADA'DA TACİZ DEHŞETİ!
Televizyon sunucusu Canan Tuğaner, Büyükada'da Sahil Kenarında Bikinili Haldeyken Cep Telefonuyla Görüntülerini Çeken İranlı Bir Kişiyle Tartıştı. Tartışma Arbedeye Dönüştü. Bu Sırada Tuğaner'in Alnı Yarıldı; Şüpheli Gözaltına Alındı...

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARKETTİ!

Büyükada'daki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 36 yaşındaki Sunucu Canan Tuğaner, arkadaşıyla birlikte günübirlik Büyükada'ya gitti. Tuğaner burada denize girip serinledi. Bir süre sonra Canan Tuğaner denizden çıkıp sahilde cep telefonuyla görüşmeye başladı. Bikinili olan Tuğaner bu sırada bir kişinin cep telefonuyla kendini görüntülediğini fark etti.


CEP TELEFONUNDAN O GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tuğaner, görüntüyü çeken kişinin yanına gidip ona tepki gösterdi. Canan Tuğaner ile İran uyruklu B.J. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Canan Tuğaner'in alnı yarıldı. Olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde bikiniyle yürürken çekilen görüntüleri çıktı. Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulundu.

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"UMARIM GEREKLİ CEZAYI ALACAKTIR"

DHA'ya açıklama yapan Tuğaner, "Denize girip çıkmıştım ki gizlice videomun çekildiğini farkettim. Müdahale edip telefonu elinden aldım. Kişinin İranlı olduğunu öğrendim. Polis çağırmak istedim, o arada bir arbede oldu. Sinirlerime hakim olamadım. Şikayette bulundum. Umarım gerekli cezayı alacaktır. İnsanların özgürlüğüne karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşaallah kim suç işlediyse cezasını bulur. Adalete güveniyorum" dedi.

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CANAN TUĞANER KİMDİR?

Canan Tuğaner, Ankara'da yaşayan bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Çankaya’da bulunan Rauf Orbay ilkokulu ve Tınaztepe lisesinde tamamladı. Okul yıllarında başlayan tiyatroya olan merakı yıllar geçtikçe perçinlenerek kalbinde yer etti. 2002 yılında AST’nin açtığı sınavları kazanıp tiyatro eğitimine burada başladı ve devamında Yeditepe Üniversitesi’nde tiyatro bölüm öğrencisi olarak tiyatro eğitimini sürdürdü.Onu ekranda Türkiye’nin Yıldızları finalisti olarak daha sonra ‘En İyi Arkadaşım, İnadım İnat, Davetsiz Misafir, El Gibi, Vazgeç Gönlüm dizilerinde takip ettik. Dizi oyunculuğuna bir süre ara veren Canan Tuğaner televizyon programlarından gelen teklifleri değerlendirerek programcılığa başladı, Bu dönemde TRT ‘de uzun süre Her Yerde Müzik programını hazırladı ve sundu, ardından bir gece eğlence programı olan Gece Mavisi’ ni hazırlayıp Sunuculuğunu yaptı…

 

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