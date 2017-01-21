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Son Destan... AŞK, HER ŞEYE RAĞMEN!

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Son Destan... AŞK, HER ŞEYE RAĞMEN!
2. Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde Yugoslavya’dan Anadolu’ya göç eden Destan ve Ailesinin dramını anlatan mini dizi “Son Destan” 24 Ocak Salı Akşamı 4. bölümüyle TRT 1 ekranında!

2. Dünya Savaşı’nın bitimine doğru yıkılan kentlerin ve hayatların arasından Anadolu’ya doğru bir umut yolculuğunun konu edindiği ve başrollerinde Selçuk Yöntem, Bülent İnal, Sedef Avcı, Fatih Artman, Ekin Türkmen ve Ece Çalık’ın yer aldığı “Son Destan” 24 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

 Senaryosunu Ali Ulvi Hünkar’ın kaleme aldığı, Senol Sönmez tarafından yönetilen ‘Son Destan’, yerle bir olan kentler ve hayatların arasında, yozlaşan bir dünyada “Kimse beni adi bir hırsıza çeviremez!” diyerek hayatta kalmaya çalışan Destan ve ailesinin hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Son Destan, toprak ağaları tarafından memleketin ele geçirildiği, buğdayın el altından tüccara satılıp milletin açlığa mahkum edildiği, gençlerin “her an savaşa girebiliriz” endişesiyle askere alındığı, tarlaların ekilemediği günlerde, yerle bir olmuş Yugoslavya’dan “Umut Ülkesi”ne geldiğini düşünen Destan ve ailesinin Anadolu’ya göçü sonrası yaşanan olayları konu alıyor.

 Son Destan’ın 4’üncü Bölümünde Neler Olacak?

 24 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek yeni bölümünde Yavuz ve Selvi arasındaki ilişki iyice bozulmuştur. Yavuz tüm öfkesiyle etrafına daha da zarar vermektedir.

Nergis ve Destan ise olan biten haksızlıklara son verebilmek için milletvekili Fettah Bey'e delil sunmaya çalışırlar. Tüm bu zorluklar karşısında aşkları daha da güçlenmektedir.

Destan Nergis'in hayatındaki dayanağıdır artık. Çünkü babasıyla da ilişkileri iyice bozulmuştur...

 Bizi birbirimize bağlayan değerleri savunmak için savaşan bir “muhacir”in, bize kendimizi hatırlatan mücadelesinin öyküsü olan ‘Son Destan’ 24 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

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