Son Destan... MİNİ DİZİ BAŞLIYOR!

TRT 1’in 5 bölümlük mini dizisi “Son Destan” 3 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da ilk defa TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

2. Dünya Savaşı’nın bitimine doğru yıkılan kentlerin ve hayatların arasından Anadolu’ya doğru bir umut yolculuğunun konu edindiği başrollerinde Selçuk Yöntem, Bülent İnal, Sedef Avcı, Fatih Artman, Ekin Türkmen ve Ece Çalık’ın yer aldığı “Son Destan” TRT 1 ekranında başlayacak.

Ocak 2016 Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan “Son Destan”ın senaryosunu Ali Ulvi Hünkar kaleme alıyor. Senol Sönmez tarafından yönetilen “Son Destan”, yerle bir olan kentler ve hayatların arasında, yozlaşan bir dünyada “Kimse beni adi bir hırsıza çeviremez!” diyerek hayatta kalmaya çalışan Destan ve ailesinin hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Son Destan, toprak ağaları tarafından memleketin ele geçirildiği, buğdayın el altından tüccara satılıp milletin açlığa mahkum edildiği, gençlerin “her an savaşa girebiliriz” endişesiyle askere alındığı, tarlaların ekilemediği günlerde, yerle bir olmuş Yugoslavya’dan “Umut Ülkesi”ne geldiğini düşünen Destan ve ailesinin Anadolu’ya göçü sonrası yaşanan olayları konu alıyor.

Destan, umutları için bile savaşmak zorunda olduğunu fark ettiğinde, kendisini toprak ağalarına karşı açtığı bir savaşın ortasında bulur.

Destan’ın savaşı bir kişinin değil, bir değerin, erdemin savaşıdır. Savaş yıllarının tüm değerleri test ettiği bu yıllarda, Destan onu o yapan erdemleriyle koca dünyaya karşı yapayalnızdır.

Zira öz kardeşi Halit, bu savaşta, kötülerin safında durmaya karar vermiştir. İki kardeşi ayıran, aileleri parçalayan yozlaşmadan başka bir şey değildir.

Destan’ın bir toprak ağası olan Yavuz’a karşı verdiği savaş, kardeşi Halit’in de Yavuz’a katılmasıyla Destan’ın tüm değerlerini sınava tabi tutmak üzeredir.

Bunca zorlu bir sınavda insan en çok insanlığı ile test edilir. Destan’ın kardeşi Halit’i kaybetmesi yetmezmiş gibi, kız kardeşi Şahsine de yüreğini kopup geldikleri Yugoslavya’da, sözlüsünde rehin bırakmıştır.

Destan anavatanında yeni ve hakça bir yaşam kurmaya çabalarken, Şahsine geçmişte bir hayaletle, Osman’la birlikte yaşamaktadır. Şahsine’nin zayıf yüreği ne bunca zorluğu ne bunca özlemi kaldıracak güçtedir.

Destan bunca zorluk içinde, ailesini ayakta tutmaya çabalarken, haktan yana tavır alma gayretindeyken yüreğini düşünemeyeceğini bilmektedir.

Lakin en ummadığı şey, gerçek olmuştur. Dünyanın en güzel çiçeği en büyük çöplükte karşısına çıkmıştır.

Yavuz Ağanın kızı Nergis, görür görmez Destan’a vurulmuştur. Destan nasıl doğruları için kararlılıkla savaşıyorsa, Nergis de onun yüreğindeki buzları çözmek için durmaksızın savaşacaktır.

Bir yangının ortasında filizlenen bu aşkı yeşertmek bile uğruna savaşılması gereken bir mücadeledir şimdi.

Destan’ın savaşı sadece fiziki bir savaş değildir. O ailesini bir arada tutmak, insanca yaşatmak ve doğru bildiği değerleri yaşatmak için savaşmak zorundadır.

Dağılan ailesini bir araya topladığında ise karşısında artık daha acımasız bir zorbalık bulacaktır. Destan düzeni için savaşmaktadır lakin Yavuz ağa canı saydığı mallarını korumak için savaşan yaralı bir aslandır artık.

İyi ile kötünün bu mutlak savaşında net olmayan, arada kalan herkes ve her şey kurban olmaya mahkûmdur şimdi.

“Son Destan” bizi birbirimize bağlayan değerleri savunmak için savaşan bir “muhacir”in, bize kendimizi hatırlatan mücadelesinin öyküsüdür.