Son Destan... MİNİ DİZİ FİNAL YAPIYOR!

2. Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde Yugoslavya’dan Anadolu’ya göç eden Destan ve Ailesinin dramını anlatan mini dizi “Son Destan” 31 Ocak Salı Akşamı final bölümüyle TRT 1 ekranında..

2. Dünya Savaşı’nın bitimine doğru yıkılan kentlerin ve hayatların arasından Anadolu’ya doğru bir umut yolculuğunun konu edindiği ve başrollerinde Selçuk Yöntem, Bülent İnal, Sedef Avcı, Fatih Artman, Ekin Türkmen ve Ece Çalık’ın yer aldığı “Son Destan” 31 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da final bölümüyle TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Senaryosunu Ali Ulvi Hünkar’ın kaleme aldığı, Senol Sönmez tarafından yönetilen ‘Son Destan’, yerle bir olan kentler ve hayatların arasında, yozlaşan bir dünyada “Kimse beni adi bir hırsıza çeviremez!” diyerek hayatta kalmaya çalışan Destan ve ailesinin hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Son Destan, toprak ağaları tarafından memleketin ele geçirildiği, buğdayın el altından tüccara satılıp milletin açlığa mahkum edildiği, gençlerin “her an savaşa girebiliriz” endişesiyle askere alındığı, tarlaların ekilemediği günlerde, yerle bir olmuş Yugoslavya’dan “Umut Ülkesi”ne geldiğini düşünen Destan ve ailesinin Anadolu’ya göçü sonrası yaşanan olayları konu alıyor.

Son Destan’ın Final Bölümünde Neler Olacak?

31 Ocak Salı akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek final bölümünde artık bütün aile bir arada ve kenetlenmiştir. Tüm zorluklar onları sadece daha da yakınlaştırmıştır.

Nergis ve Destan birlikte bir yoldalardır artık ve Yavuz ise yolun sonuna gelmiştir. Kötülükler hiçbir zaman karşılıksız kalmaz.

Destan gibi iyiler var oldukça adalet yerini bulacaktır. Hikaye iyiliğin kötülüğe karşı galibiyetinin resmidir ve kuşaktan kuşağa bir destan yazılacaktır.