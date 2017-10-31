Soner Arıca... İZEL'DEN SAHNEDE İLAN-I AŞK!..

Her Cumartesi 'Nanna' Restaurantta sahne alan Soner Arıca, Cumhuriyet’in 94. yıl dönümünü Sahnesinde konuklarıyla birlikte kutladı.

Her Cumartesi 'Nanna' Restaurantta sahne alan Soner Arıca, Cumhuriyet’in 94. yıl dönümünü sahnesinde konuklarıyla birlikte kutladı.

Salonunu dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Arıca; eğlenceli repertuvarının yanı sıra finalde hep bir ağızdan 10 yıl marşına yer vermeyi ihmal etmedi.

Sahnede İlanı Aşk...

Her hafta Nanna’da Sahne alan pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca’yı, geçtiğimiz akşam dinlemeye gelenler arasında sanatçı İZEL de vardı

Arıca'nın daveti üzerine, İzleyenlerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan İzel, Arıca’dan övgü dolu sözlerle bahsederken Yıllar Öncesinde Soner Arıca'ya Duyduğu Aşkı dile getirmekten kaçınmadı..

Ayrıca İzel’in sevilen şarkılarında düet yapan ikili izleyicilerden tam not aldı.