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Soner Sarıkabadayı...HEMŞEHRİLERİ’NİN DONDURMASI İÇİN REKLAM ÇEKTİ!

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Soner Sarıkabadayı...HEMŞEHRİLERİ’NİN DONDURMASI İÇİN REKLAM ÇEKTİ!
Kahramanmaraş'lı Soner Sarıkabadayı dondurma reklamında oynadı.

Tekâmül şarkısıyla büyük başarı elde eden ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı Golf’un ‘Maraşım’ dondurmalarının marka yüzü oldu.

Soner Sarıkabadayı’ya reklam çekiminde 40 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti. Tim Show Center sahnesinde çekilen reklam çekimlerinde sanatçının animasyon ile yerleştirilen kuzularla yapmış olduğu düet sosyal medyada büyük ilgi gördü…


Aslen Kahramanmaraşlı olan Soner Sarıkabadayı’nın, Golf Maraşım dondurmalarının reklam yüzü olması ile ilgili ‘hemşerilerinin dondurmasını tanıttı’ yorumları yapıldı.

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