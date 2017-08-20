SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA YENİ KURALLAR!

Hayatımızın önemli bir bölümünde yer alan sosyal medya, sağladığı kolaylıkların yanı sıra bazı tehdit unsurlarını da beraberinde getiriyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı da bu konudaki uyarısını yaptı.

Medya Takip Merkezi (MTM), sosyal medya paylaşım mecraları olan Facebook, Twitter ve Instagram’ın yazılı basında kaç habere konu edildiğini araştırdı. İşte araştırmanın detayları…

Yediden yetmişe her yaştan insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya, kendi içerik ve dil kurallarını geliştiriyor. Kullanıcılarına birçok yeni davranışlar, alışkanlıklar, iletişim biçimleri hatta korkular öğreten sosyal medya dönemi, belli başlı dikkat unsurlarını gerektiriyor.

İçişleri Bakanlığı, 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında paylaşımlarından dolayı 2 bin 703 sosyal medya hesabının incelendiğini ve çeşitli sebeplerden 152 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İş hayatında ve gündelik hayatta kullandığımız ve neredeyse bağımlısı olduğumuz sosyal medya platformlarından paylaşım yapmadan önce iki kez düşünmemiz gerektiği hatırlatan bakanlık, halkı kin, nefret ve düşmanlığa yönelten ve nefret söylemleri içeren paylaşımların suç teşkil ettiğini belirtti.

Medya Takip Merkezi, hemen her gün medyada yer alan sosyal medya platformlarının yazılı basındaki nabzını tuttu. MTM’nin yaptığı araştırmaya göre haziran ayından bu yana Twitter 15 bin 236 habere konu olurken, Facebook 9 bin 954 habere, Instagram ise 6 bin 387 habere konu edildi. Bu paylaşım mecraları toplamda ise 31 bin 577 haberde yer aldı.