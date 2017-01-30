  • BIST 85.119
  • Altın 146,647
  • Dolar 3,8284
  • Euro 4,0944
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -8 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

SOSYAL MEDYA., TELEVİZYONU SOLADI!..

»
SOSYAL MEDYA., TELEVİZYONU SOLADI!..
Günün ortalama 2 saat 32 dakikasını sosyal medyada geçiriyoruz, televizyon başında harcanan süre ise 2 saat 18 dakika...

Türk E-ticaret sektörü, sosyal medyayı kullanarak büyümeyi hedefliyor  

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “İnternet kullanıcılarını sosyal medya aracılığıyla sanal dükkanlara çekmeyi başarırsak, e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar”  

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın araştırmasına göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının sosyal medyada bir günde geçirdikleri ortalama süre 2 saat 32 dakika. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise aynı araştırmaya göre 2 saat 18 dakika.  

Bu da demek oluyor ki artık televizyon ekranlarından çok, sosyal medyaya bağlıyız! 

We Are Social’daki 2016 Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısı 46 milyon kişi. Yani, nüfusun yüzde 58’i internete bağlı. Bu kitlenin yüzde 77’si internete düzenli olarak her gün giriyor ve PC, tablet ya da akıllı telefonlar aracılığıyla ortalama 4 saat 14 dakikalarını internette dolaşarak geçiriyorlar.

İnternet kullanıcılarının sörf yaparken ağırlıklı tercihleri ise sosyal medya iken, en çok kullanılan platform Facebook. Onun ardından sırasıyla WhatsApp, Messenger, Twitter ve Instagram’ın tercih edildiği görülüyor. 

Her gün ortalama 2 saat 32 dakikalarını sosyal medya platformlarında geçiren bu kişiler, e-ticaret sektörünün hedef kitlesi arasında ilk sırada yer alıyor.  

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye’deki e-ticaret müşterilerinin sayısının 10 milyon civarında olduğunu anımsatarak, “Günde iki buçuk saat düzenli olarak sosyal medyada turlayan 46 milyonun sadece 10 milyonu aktif müşteri durumunda ve bu yeterli değil.

O yüzden de e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 2’yi geçmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 6-12 aralığında. Dijital vitrinlere bakmakla yetinen 30 milyonu aşkın internet kullanıcısını sosyal medya aracılığıyla dükkanlara çekmeyi başarırsak, halen 50-60 milyar düzeyinde olan e-ticaret sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşar. Böylelikle gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabiliriz” diye konuştu.  

Kayral’a göre e-ticaretin avantajları şöyle: 

-Zaman sınırlaması yok: E-ticaretin en büyük artılarından biri günün her saati ve yılın her günü alışveriş yapılabilmesi. 

-Her yerden alışveriş yapma fırsatı: Online alışverişte tüketici, yaşadığı şehirde hatta ülkede bulamadığı ürünlere internet üzerinden ulaşabiliyor.  

-Geniş ürün yelpazesi: İnternetten alışverişin bir avantajı da insanların ihtiyaç duydukları her ürün ve her hizmete anında ulaşabilmesi. 

-En uygun fiyat: İntenette fiyat araştırması yapmak son derece kolay olduğundan, aranılan bir ürünü en uygun fiyatla satın alabilmek mümkün. Ayrıca e-ticaret sitelerinden aldığı komisyonu müşteriye aktaran, yani “alışveriş yapana para veren” Avantajix.com gibi siteler, online alışverişlerin benzersiz şekilde ucuza gelmesini sağlıyor. Bu yüzden İngiltere, ABD, Almanya gibi ülkelerde online alışverişlerin çoğu bu siteler üzerinden yapılıyor. 

-Kalabalıktan uzak alışveriş: E-ticaret, alışveriş merkezinin, çarşı pazarın karmaşasından, gürültüsünden ve kalabalığından kaçanlara da çare oluyor. Özellikle mağaza dolaşmayı sevmediği araştırmalarla kanıtlanan erkek tüketiciler ile alışverişe ayıracak zamanı olmayan kişileri de bu dertten kurtarıyor. 

-İkinci el ürünlere erişim: Sadece büyük markaların ürünlerini size ulaştırmakla kalmayan e-ticaret, ikinci el ürünlere ulaşmanızı veya isterseniz kendi eşyalarınızı satışa çıkarmanıza da yardımcı oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DOĞAN GRUBUNDAN ACUN'A REST!..17 Ocak 2017 Salı 22:45
  • Metin Uca... "BİZİ BİRLEŞTİREBİLECEK TEK ŞEY SANATIN DİLİDİR"!..17 Ocak 2017 Salı 12:45
  • Nejat İşler... GÜMÜŞLÜK SPOR'LU GENÇ FUTBOLCULARA YENİ UMUT!..17 Ocak 2017 Salı 12:00
  • Bonjour... OCAK SAYISINA ÖZEL "RENKLERİMİZ SOLMASIN" TEMALI ÇİFT KAPAK!..13 Ocak 2017 Cuma 12:20
  • 2017 YILBAŞININ KESİN GALİBİ WHATSAPP!..11 Ocak 2017 Çarşamba 13:30
  • Ragıp Savaş... "ZAMANINDA BEN DE KÖTÜ İŞLER YAPTIM"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • KADINLARIN SOSYAL AĞI KADINCA NAĞMELER AYDA 8 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR10 Ocak 2017 Salı 19:39
  • ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR?07 Ocak 2017 Cumartesi 19:45
  • Bonne Vie... OCAK SAYISI 180 SAYFA GÖZ KAMAŞTIRIYOR!07 Ocak 2017 Cumartesi 12:05
  • Quality of Magazine... YENİ YILIN İLK SAYISINDA SÜRPRİZ YENİLİKLER!04 Ocak 2017 Çarşamba 17:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti