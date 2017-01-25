  • BIST 83.545
  • Altın 147,384
  • Dolar 3,8052
  • Euro 4,0918
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

SPOR VE MÜZİK DÜNYASINDAN 'EVET' ÇAĞRISI!

»
SPOR VE MÜZİK DÜNYASINDAN 'EVET' ÇAĞRISI!
Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

"SEN DE VAR MISIN ARDA?"

Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.

Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın?" diye sordu.

Ünlülerden referanduma evet mesajı-İZLE

ARDA CEVAP VERDİ

Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı.

BURAK'TAN MURAT BOZ'A

Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi. Murat Boz da yine videoyla karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADA AKIM BAŞLADI

Sosyal medyada bu görüntülerin yayılmasının ardından kısa sürede yüzlerce kullanıcı "daha güçlü bir Türkiye için" video hazırlayarak referanduma destek verdi.

Kaynak: ensonhaber.com
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orhan Ölmez ve Ece Pirim... EVLENİYORUZ!!!24 Ocak 2017 Salı 18:52
  • Şok İddia... "ADELA'NIN BABASI BENİM"!..24 Ocak 2017 Salı 14:30
  • Kadir-Kemal Doğulu... BABALARINI KAYBETTİLER!..24 Ocak 2017 Salı 13:54
  • M1 GAZİANTEP'TE MODEL OF CELEBRITY İZDİHAMI...23 Ocak 2017 Pazartesi 22:00
  • Zerrin Özer... "SEZEN BANA HEP ÇELME TAKTI"!..23 Ocak 2017 Pazartesi 19:15
  • Survivor Atakan... ACUN ILICALI'YA KAMYONETLİ GÖNDERME!..23 Ocak 2017 Pazartesi 17:45
  • Son Dakika / Fatih Kısaparmak… ANNESİNİ KAYBETTİ!...23 Ocak 2017 Pazartesi 17:26
  • Ferdi Özbeğen… ÖLÜMÜN 4. YILINDA STARLARLA ANILACAK!..23 Ocak 2017 Pazartesi 01:50
  • Hande Soral - İsmail Demirci... EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR!22 Ocak 2017 Pazar 20:20
  • Ayberk Atilla... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!22 Ocak 2017 Pazar 16:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti