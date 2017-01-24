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STAR TV'NİN YENİ DİZİSİ "İÇİMDEKİ FIRTINA" BAŞLIYOR...

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STAR TV'NİN YENİ DİZİSİ "İÇİMDEKİ FIRTINA" BAŞLIYOR...
"İçimdeki Fırtına"nın İlk Selfiesi, Yusuf Çim ve Merve Boluğur'dan geldi.

Emre ve Deniz İlk Kareler 

Yapımını Aslan Film’in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan’ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı  ‘İçimdeki Fırtına’, yakında Star TV’de başlıyor. 

Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’ çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

İtalya’nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli’nin ardından İstanbul’da devam eden çekimlerde, Emre ve Deniz arasında yaşanacak olan sürükleyici hikayeye hayat veren Yusuf Çim ve Gizem Karaca sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.  

Hesaplaşma Günü İçin Geri Sayım Başladı

Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Tarık Papuçcuoğlu, Levent Can, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan gibi usta oyuncularının yer aldığı dizi de Ezgi (Merve Boluğur) kardeşi Deniz(Gizem Karaca) ile evlenmek üzere olan Emre’ye(Yusuf Çim) uzun süredir aşıktır. Sadece Emre’yi kardeşinin elinden almak için yaptığı plan hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesiyle kontrolden çıkar.

Düşman Kardeşler

Düşman iki kardeşin yürüdüğü geri dönüşü olmayan yolda, karşılarına çıkacak olan olayların sürükleyici hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek…

Genel Hikaye;

Tüm çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kızkardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatan hikaye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkması ile bambaşka bir derinlik kazanır.

Birbirinin tüm huylarını, zaaflarını bilen bu iki kardeş, kıyasıya girdikleri gizli savaşta tüm zekalarını kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip oldukları imkanları ortaya serecektir. Oysa bu savaş ikisi arasında kalamayacak kadar büyüktür. Bilmeden, geçmişin üzerine çekilmiş olan bir perdeyi aralamış, gözlerden gizlenmiş pek çok sırrın su yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardır. Onların dahi kontrol edemeyeceği eski hesaplar devreye girdikçe kardeşler birbirlerini yıkmakla, birlikte hareket etmek arasında sık sık bocalayacaktır.

 

 

 

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