Stil Avcıları... YENİ BİR MODA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

GERÇEK BİR SAVAŞ
Dev bir malikane…
Üç dev jüri…
İki rakip takım…
Stil için savaşan on genç kız…
Her hafta yeni bir stil avcısı…
Finalde muhteşem bir ödül…
Ve her Cuma sahibini bekleyen bir çanta dolusu para…!
STARLAR STİL AVCILARI’NDA
Stil Avcıları’nda; Yıldızlar takımı kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşacak. Ünlü model Şebnem Schafer ve eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen gibi isimler yıldızlar takımı adına savaş verirken, melekler takımı birer moda ikonu olmaya aday kızlardan oluşacak….
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