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Stil Avcıları... YENİ BİR MODA YARIŞMASI BAŞLIYOR!

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Stil Avcıları... YENİ BİR MODA YARIŞMASI BAŞLIYOR!
30 Ekim Pazartesi saat 12:45 itibarıyla izleyiciyle buluşacak olan moda yarışmasının jüri koltuğunda koreograf Uğurkan Erez, ünlü moda tasarımcısı Hakan Akkaya ile Türkiye güzeli ve top model Demet Şener oturuyor.

GERÇEK BİR SAVAŞ

Dev bir malikane…

Üç dev jüri…

İki rakip takım…

Stil için savaşan on genç kız…

Her hafta yeni bir stil avcısı…

Finalde muhteşem bir ödül…

Ve her Cuma sahibini bekleyen bir çanta dolusu para…!

STARLAR STİL AVCILARI’NDA

Stil Avcıları’nda; Yıldızlar takımı kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşacak. Ünlü model Şebnem Schafer ve eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen gibi isimler yıldızlar takımı adına savaş verirken, melekler takımı birer moda ikonu olmaya aday kızlardan oluşacak….

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