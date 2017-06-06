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Suat Ateşdağlı... "SON RÖTUŞ" UNU YAPTI!..

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Suat Ateşdağlı... "SON RÖTUŞ" UNU YAPTI!..
Dj Suat Ateşdağlı feat Gökçe Kırgız “Son Rötuş” bugün DMC etiketi ile müzikseverlerle buluşuyor.

Tarkan’dan, Ajda Pekkan’a, Nilüfer’e birçok isimle çalışan ünlü Dj Suat Ateşdağlı’nın, yepyeni bir isim olan Gökçe Kırgız’ı müzikseverlerle tanıştırdığı yeni single’ı Dj Suat Ateşdağlı feat Gökçe Kırgız “Son Rötuş” bugün DMC etiketi ile müzikseverlerle buluşuyor.

Bu yılın iddialı şarkılarından olan “Son Rötuş” un söz ve müziği Tarık İster ve Yalçın Aşan’a ait. Şarkının düzenlemesi ise; Gökçe Kırgız’ın, Lübnanlı efsanelerin gırtlak nağmelerini duyduğumuz sesi ile dünya soundunu buluşturan ünlü Dj Suat Ateşdağlı’ya ait.

Suat Ateşdağlı feat. Gökçe Kırgız - Son Rötuş - Teaser...

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