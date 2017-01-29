SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM! NAZ, ALİ’YE ÖLDÜR İŞARETİ YAPTI!

Star TV’de Zuhal Topal’la, programında Naz’a Bakü’den talip geldi.. Naz’ın yeni talibi Ali yakışıklığı ile dikkatleri çekti. Naz heyecanını gizleyemedi.. Paravanın açılması ile birlikte, Naz ile Ali; resmen ilk görüşte aşık oldu.

Hatta Naz, ‘Zuhal Abla, aşık oluyorum galiba’ itirafında bulundu.. Ali; ikinci gün tanışma hediyesi olarak bir otomobilin anahtarlarını uzattı, Naz havada kapacaktı ama tribünün tepkisinden korkup geri verdi..

‘Bunalım Naz’ üçüncü gün ‘hayır’ dedi.. Ali’ye yeni adaylar gelmeye başladı.. Bunlardan sonuncusu Ali ile görüşürken.. Naz, oturduğu yerden işaret ve orta parmağını birleştirip, boğazına götürüp bir sağa birs sola sürttü..

Hani filmlerde çok olur ‘öldür’ anlamında.. Ali, Naz’a döndü, ‘Bana işaret ettiğin için değil, elektrik alamadığım için olumsuz’ dedi..

Ey yetkili kimseniz; Emniyet mi, RTÜK mü size suç duyurusunda bulunuyorum.. Kendini bilmez bu Azeri kız, ‘kabul etme’ anlamında da olsa ‘öldür’ işaretini yapma güç ve cesaretini kimden almaktadır?.. Zuhal Topal’dan mı, başka birinden mi?.. Ama gerçekten yeter! Bir dur deyin artık bu ‘ekran pisliğine’..

ALEYNA, SOYADIN NEDEN TİLKİ?’

Müzik dünyasına katıldığı günden bu yana Kelebek’in arkasında olduğu, Günaydın’ın her haberinde ’16 yaşında barlarda çıkan şarkıcı’ diye söz ettiği Aleyna, yoluna emin adımlarla devam ediyor.. Maşallah okulu da tıkırında..

Aleyna hakkında hemen hemen bilmediğimiz bir şey kalmadı.. Bir tek şey hariç.. O kadar çok televizyona çıktı, o kadar çok röportajı yapıldı ama bir muhabir arkadaş da çıkıp o çok merak ettiğim soruyu sormadı:

-Soyadınız neden Tilki?

Faal gazetecilik yaşantımı noktalamamış olsam çoktan ben sormuştum.. Şu an yaptığım tek iş nacizane bu köşede yazmak ve yeni kitaplarım üzerinde yoğunlaşmak..

Hadi muhabir kardeşler, benden fayda yok, sorun artık biriniz şu soruyu..

‘ALEYNA GÖMÜCÜLER’E VERİLEN DERS

Kanal D, Renkli Sayfalar’da bir adam nasıl gömülür daha doğrusu gömülmeye çalışılır, buna tanık olduk geçen sabah..

Programlarının içeriğinin, magazinden siyasi ve güncel haberlere kaydırılmak istenmesi üzerine programı bırakma kararı alan kızlarımız Gülşen’le Müge; Aleyna’yı gömmeye çalıştı..

Kızlarımız; ‘Gönlümün Efendisi’ adlı Sıla’nın üç yıl önce besteleyip, söylediği şarkıyı önce Aleyna Tilki- Aziz düetiyle dinletip seyirciye sordular:

-Hangisi güzel söylüyor..

Cevaplar geliyor…

Gülşen okuyor: Aziz.. Aziz.. Aziz.. Hah bi Aleyna çıktı.. Aziz canım Aziz muhteşem..

Müge onaylıyor: Tabii canım oğlan bi başka söylüyooo!

Bu kez aynı şarkıyı Ebru Gündeş’ten dinletiyorlar..

Kızlar: Yok canım kimse Ebru gibi söyleyemez..

Aziz de gömülüyor..

Konuk sanatçı İsmail YK stüdyoya geliyor.. Bu kez Sıla’dan dinletiyorlar ve soruyorlar ‘Hangisi güzel?..’

Helal olsun be Almancı.. Aynen şöyle diyor:

‘Erkek vokalle kadın vokali karşılaştıramazsınız ki.. Hepsinin ayrı bir güzelliği var..’

Kızlar; somurtup oturuyorlar..

Yolunu Kesmesin Diye!

Kızlar; İsmail YK’ya soruyor:

-Allah Belanı Versin’den sonra Geber’i çıkartmak için neden bu kadar çok bekledin?

İsmail: Allah Belanı Versin çok tuttu.. Geber’i onun yolunu kesmesin diye çıkarmadım..

‘BİZİM DALGAYA KÖKLENİN..’

Okuyun bakalım;

Fevralın 1-dən etibarən 106.3 FM dalğasında DJ Kazım Sübhanın təqdimatında yeni veriliş yayımlanmağa başlayacaq. “Şəngünüm” verilişində dinləyicilər doğmalarını əlamətdar günlərlə təbirk etmək imkanı qazanacaqlar. “Şəngünüm” verilişi digər bu tipli verilişlərdən fərqlənəcək. Əgər siz də əzizlərinizə xoş sürpriz etmək istəyirsizsə fervalın 1-dən saat 14:00-16:00 bizim dalğaya köklənin!

Vallahi billahi ne argo ne de erotik bir istek.. Ayla Çelik’in ödül aldığı 106.3 Azad Azerbaycan radyosunun internet sitesinden aldığım bir sunum.. Hafta içi her gün yayınlanan bir programın tanıtımı.. Son cümlesi sanırım ‘Bizi arayın’ anlamında kullanılan ‘Bizim Dalgaya Köklenin.’ Ne güldüm ama.. Siz de gülün istedim..

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

Star TV Zuhal Topal’da;

Oğlan: Kaç yaşındasınız?

Kız: 23..

Oğlan: Ben de 23..

Kız: Hemen hemen aynı yaşlarda sayılırız!

CANA MI GELSİN MALA MI?

Kanal D, Kısmetse Olur evinde, iki sevgili adayının ‘neredesin aşkım, buradayım aşkım’ sohbetine tanık olduk.. Ama nasıl?

Kız: Dün gece çok aradım ama açmadın..

Oğlan: Eve hırsız girmiş..

Kız: Nasıl yani?

Oğlan: Uyurken sprey gazla beni uyutmuş.. Televizyon, bilgsayar, cüzdan, saatlerim ne varsa götürmüş..

Kız: Aaaa neyse canım mala geleceğine cana gelsin.

Oğlan: Cana mı gelsin?

Kız: Amaaan mala gelsin canım malaaa..

Hulusi: Oğlum malına da sahip çık.. Sonra çok ararsın! Gelin adayı.. Sen de.. Malı çok ararsın sonra.. Başka bi şeye gelsin cana da mala da gelmesin..

HEM TANIK HEM ŞAHİT!

Beşiktalı futbolcu Caner Erkin’in, boşandığı karısı Asena’dan söz ederken, ‘Üçüncü şahıs..’ diyerek bir sevgiliyi ima etmesi üzerine..

Müge Dağıstanlı: Aaa böyle bi şeye ilk kez TANIK ve ŞAHİT oluyoruz hayret ve şokla..

Hulusi Tunca: Haklısın; tamamen RASTLANTI ve TESADÜF olmalı sevgili Müge..

GELENLER. GİDENLERİ ARATTI

TV8 Aramızda Kalmasın’da iki hanım yorumcu gitti, biri erkek biri dişi iki yeni yorumcu geldi.. Erkek olanı tanıdık; Hakan Ural.. Selçuk Ural’la olan yakın dostluğumdan dolayı doğumunu bildiğim bir beyefendi..

Kız olanı Survivor’dan hırçınlıkları ile tanıdığım, daha önce de başka kanalda sabah şekeri olmaya soyunmuş ama becerememiş kovulmuş bir kızcık..

Başta Jess Molho olmak üzere herkes fark etti ki gelenler gidenleri fena aratıyor.. Sevgili Hakan Ural, senin yerin kesilikle o masa değil.. İkinci yorumcu Kızcık; senin için fark etmez.. Anladığım kadarıyla verdiğin görüntüye ve bankaya yatacak paracıklara bakıyorsun sen..