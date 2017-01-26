Şükrü Özyıldız... YENİ DİZİ, YENİ İMAJ!..

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, yapımcılığını Most Production’ın yaptığı FOX’ta ekrana gelecek yeni dizi “Çoban Yıldızı” için imajını değiştirdi.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı Most Production’ın yeni dizisi “Çoban Yıldızı” için çalışmalar başladı.

Bugüne kadar oynadığı rollerden çok farklı bir rolde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan yakışıklı, genç oyuncu Şükrü Özyıldız, karakteri için büründüğü yeni imajıyla da beğeni toplayacak.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özyıldız’ın yeni dizisi sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Çoban Yıldızı çok yakında FOX ekranlarında.