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Sümer Ezgü... ÜÇÜNCÜ BABALIK HEYECANI!

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Sümer Ezgü... ÜÇÜNCÜ BABALIK HEYECANI!
Antalya’da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün eşi Gülay Ezgü, önceki gün Özel Anadolu Hastanesi’nde 3.5 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 3’üncü kez baba oldu. Gülay- Sümer Ezgü çifti, yeni doğan erkek bebeğe ’Yaman’ adını verdi.

Çift çocuklarına ’Yaman’ adını verdi.

Ezgü çiftinin mutluluklarına aile dostları ve arkadaşları da ortak oldu.

Bebeğin boynuna kordon dolandığını ve sezeryanle doğumun bir hafta öne alındığını belirten Sümer Ezgü, "Yaman’ın ayrımların ayrıştırmaların olmadığı insanların birbirlerini dinsel ve etnik nedenlerle öldürmediği daha güzel bir dünyaya gelmesini arzu ederdik ama ne yazık ki günümüz böyle.

Artık ümit ediyoruz ki yaman ve Yaman’dan itibaren doğan çocuklar güzel bir dünya yaratsınlar ve insanları farklılıklarından dolayı aşağılamasınlar, öldürmesinler herkesin bir olduğu düşünsünler ve güzel bir dünya yaratsınlar" diye konuştu. 

Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Gülay Ezgü de ikinci kez anne olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

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