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Sümer Ezgü... YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLDU, AKADEMİSİNİ AÇTI...

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Sümer Ezgü... YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLDU, AKADEMİSİNİ AÇTI...
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sanatçı Sümer Ezgü'ye ait Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Biz her şartta ülkemizi zorluktan çıkarmak için ekonomimize, eğitime ve sanata önem vereceğiz" dedi.

 

 

Mevlüt Çavuşoğlu,sanatçı Sümer Ezgü'nün Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı.

Akademinin açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur ÇelikGökcen Özdoğan Enç, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, türkü yazarı Mehmet Özbekve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi olarak seslendiği Sümer Ezgü'ye teşekkür etti. Sümer Ezgü'nün Anadolu türkülerini sevdirdiğini belirten Çavuşoğlu, türkülerle büyüdüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Küçüklüğümüzde plaklar vardı, onun etrafında oturur türkü dinlerdik. Sümer Ezgü'nün türküleriyle Anadolu'dan geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Rahmetli anacığım Sümer Ezgü'yü çok severdi. Ne zaman televizyona çıksa 'Benim oğlum geldi' derdi. Rahmetli anamın oğlu ağabeyimizdir. Benden genç göründüğüne bakmayın benden birkaç yaş büyüktür. Bu akademide 7'den 70'e herkese Türk müziği ve kültürünü öğretecek" diye konuştu.

VALİ: TÜRKÜLERİ SÜMER EZGÜ'DEN SEVDİK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını söyledi. Birçok türküyü Sümer Ezgü'den sevdiklerini belirten Karaloğlu, Ezgü'nün bu akademiyle birçok çocuğa türküyü sevdireceğini kaydetti.

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EZGÜ: SANAT TOHUMLARI EKİYORUZ

Sanat akademisinin kurucusu Sümer Ezgü de merkezlerinde yerli müzik enstrümanlarının yanı sıra batı müziğinden enstrümanların da eğitimi olacağını söyledi. Halk danslarının yanı sıra bale, salon dansları, drama, konservatuvara hazırlananlara eğitim vereceklerini dile getiren Ezgü, şöyle konuştu: "Bu akademinin en büyük özelliklerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmasının yanı sıra London College Of Music sertifikası vermesidir. Yurt dışından burs imkanı sağlıyoruz. Usta öğretici sertifikası veriyoruz. Yeni sanatçılar yetişsin istiyoruz. Sanat birleştiren bir unsurdur, biz de bunu istiyoruz. Bunun tohumlarını bu akademiyle ekiyoruz. Kendi kültürünü bilerek dünyaya açılan nesiller yetişsin istiyoruz. 5 yaşından 65 yaşına kadar öğrencimiz var. Yetenek ve kulak taraması yapıyoruz. Çocukların yeteneklerine bakarak yönlendirme yapıyoruz."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte akademiyi gezdi. Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün çaldığı piyanoyu dinledi.

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