Survivor 2017... İDDİALI VE HIZLI BAŞLANGIÇ!

Survivor 2017'de ilk ödülü Gönüllüler kazanndı ev malzemelerin aldı. İkinci ödül ise erzak ödülüydü. Erzak ödülünü de Gönüllüler kazandı.

Erzak oyununda teke tekte ilk oyun performans ve güç üzerineydi. Son sahnede 3 toptan ikisini atan kazanıyordu. Gönüllülerden Eser kazandı. İkinci oyunda Sema kazanarak Ünlüler ve Gönüller berabere bitirdi.

İkinci oyunda Serhat ile Volkan kapıştı. Volkan son anda topu atarak Ünlüler 1 Gönüller 2 oldu. Burçak hızlı olarak Gönüllüler 3’üncü puanını kazandı. Büyük kapışmada Odegay ile İlhan Mansız arasında oldu.

İlk başta Odegay önde iken İlhan Mansız büyük bir atak yaptı. Top atma oyununda ise her ikisi de zorlansa da İlhan Mansız kazandı. Oyun Ünlüler: 2 Gönüllüler: 3 oldu. Gönüller takımından Berna, Sabriye’ye karşı hep öndeydi ve Berna kazanarak Gönüllüler puan sayısını 4’e çıkardı.

Sabriye sinirinden ağladı. Sabriye’nin ağlamasından ötürü Gönüllüler ile Ünlüler arasında küçük çapta tartışma yaşandı. Sabriye’nin “Ben kendimi ezdiremem” sözünü söyledi. İlk turun son oyununda Eser tekrardan kazanarak Gönüller kazandı.

İkinci turda Yiğit, Furkan'a karşı hızlı performansı ile dikkat çekti. İlk oyunu gene Gönüllüler kazandı. Sema ile Denisa arasındaki mücadelede Sema'nın hızlı atağı dikkat çekti.

Sema kazanakarak Ünlüler:1 Gönüllüler:1 oldu. Üçüncü oyunda Tarık Mengüç ile Erdi kapıştı. Başa baş mücadelede Tarık Mengüç son atağıyla oyunu kazandı.

Ünlüler 2 Gönüllüler:1 oldu. Dördüncü oyunda Şahika ile Elif mücade etti. Elif'in hızlı hareketleriyle Gönüllüler kazanarak oyun berabere oldu.

Beşinci oyunda Adem ile Gökhan'ın mücadelesi vardı. Gökhan'ın top atışlarındaki isabetinden ötürü Gönüllüler öne geçti. Altıncı oyunda Tuğçe ile Berna'nın kapışması vardı.

Tuğçe, Berna'dan çok öndeydi. Gönüllüler 4-2 öne geçti. Altıncı oyunda Yiğit ile Furkan'ın mücadesi baş gösterdi. Furkan oyun sırasında hep öndeydi. Ve oyunu Ünlüler kazandı. Ünlüler:3 Gönüller:4 oldu.

Yedinci oyunda Sema ile Tuğçe Melis mücadelesi gerçekleşti. Tuğçe Melis geriden gelmesien rağmen kazandı. Gönüllüer erzağı kazandı.

İLK ÖDÜL OYUNUNU GÖNÜLLÜLER KAZANDI

İlk oyunu ve ilk ödülü kazanan Gönüller oldu. Ev kazanmadılar ev malzemesi aldılar. Takım ev yapacak.

ilk ödül oyunu başladı. Ödülü alan takım ev alamayacak, ev kadrosu alacak. Ödül oyununda ilk puanı alan Ünlüler takımından Furkan Kızılay (havuç) oldu. İkinci puanı da ünlüler aldı.

Seda Demir, ünlülere ikinci puanı kazandırdı. Skor 2-1 oldu, gönüllüler bir puan kazandı. Dördüncü oyunda Gönüllüler kazandı oyun berabere oldu.

Beşinci oyunda İlhan Mansız faktörü kendini gösterdi. Ünlüler 3-2 öne geçti. Gönüller oyunu tekrardan berabere getirdi. Burçak'ın hızlı hamlesiyle oyun 3-3 oldu. Eser'in müthiş azmi ile Gönüllüler ilk defa öne geçti: 3-4. Oyun esnasında Furkan, rahatsızlık geçirdi. Kendine gelmesi epey bir vakit aldı. Burçak ile Gönüllüler ilk turu kazandı.

İkinci turda ilk oyunu kazanan Gökhan sayesinde Gönüllüler oldu. Başa baş mücadele puzzle'ı tamamlayan Gönüllüer'den Tuğçe kazandı 0-2 oldu. Üçüncü oyunda Tarık'ın düşmesinden ötürü önde olan Ünlüler bir anda geriye düştü.

Bu durumu fırsatı çeviren Ogeday takımına üçüncü puanını kazandırdı: 0-3. Denisa'nın hızlı çabalarıyla Gönüllüer müthiş bir fırsat ele geçirdi. Ünlüler takımından Serhat Akın kendini gösterdi ve oyun 1-4 oldu. Berna sayesinde Gönüllüler ilk ödülün sahibi oldu.

Yarışmacaların oyuna ve rakiplere karşı ilk sözleri

Sabri: Ünlüler takımını tanımıyorum başarılar dilerim

Pınar: Oldukça heyecanlıyız.

Tarık: Muhteşem bir kadro

İlhan: Sabırsızlıkla bekliyorum

Sedat. Allah yardımcıları olsun

Sema: Çok güçlüyüz

Şahika: Takım olarak çok kuvvetliyiz

Seda: Bir bütün olarak biz daha güçlüuüz

Furkan: Zoru seviyoruz

Serhat: Bir an önce başlasın

Adem: Heyecanla beslenen bir adamım

Yarışmacaların ilk sözleri

Ogeday: Geçmişlerini biliyoruz

Berna: İnanılmaz bir mücadele bizi bekliyor

Eser: İnşallah güzel bir müsabaka olur

Denisa: Psikolij olarak hazırız

Fulya: Muhteşem bir duygu, bizi tanımıyorlar.

Burçak: Enerjisi çok yüksek bir takımız

Erdi: Güneşi kıskandıracak kadar gerçeğiz.

Elif: Herkes buraya hayallerini gerçekleştirmeye geldi.

Yiğit: Karşı taraf güçlü ama güçlü isimler var

Tuğçe: Kesinlikle her zaman hazırım

Gökhan. Güçlü bir takım görüyorum. Başarıya açlar

Volkan: Allah kaza bela vermesin her iki takıma

ILICALI'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı kötü haberi söyledi: Gelmiş geçmiş en zor yarışma olacak. Dünyanın en zor yarışması. Şartlar zorlaşacak. İlk defa bazı günler ceza oyunları olacak. Kazanmayı bırakın, kaybeden ne kaybedecek? İyi haber: Mükemmel bir sezon olacak. Yarışmacıların gülümsemesi dikkat çekti.

Radikal değişiklik

Oyunlar bundan sonra, beşte biter şeklinde iki tur oynanacak. 10 da bitmiyor. Oyunların büyük bölümünde oyun süresi değişmiyor. İki takım berabere biterse, en iyiler kapışacak. Bugünkü oyunu kazanan ne ödülü alıyor. Ev yok! Kazanan ev için malzeme sahibi olacak. Kaybeden takım ise 24 saat boyunca evsiz kalacak.

Erzak konusunda ise “hoş geldin gecesi” olarak iki takıma da erzak yok. Yarın erzak oyunu var. Kaybeden ise oyunlara gerçekten başlamış olacak.

Acun Ilıcalı’dan yarışmaya dair ipuçları

Ilıcalı’nın “Gelmiş geçmiş en iyi ünlüler takımı ile en güçlü gönüller takımı” sözleriyle her iki takımın birbirine karşı amansız yarışmanın olacağı şimdiden belli oluyor. İyi ve kötü haberlerinin olduğunu söyleyen Ilıcalı ilk baştaki haberi kötü

: En zor yarışma olacak sözünü söyledi. Instagram’deki son fotoğrafı ise “test” üzerine. Ilıcalı “Her zaman test lazım” sözüyle instagram’da yeni bir fotoğraf paylaştı.