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Survivor 2017… İŞTE ADAYA VEDA EDEN İSİM

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Survivor 2017… İŞTE ADAYA VEDA EDEN İSİM
Survivor'da bu akşam ilk defa bireysel bir şekilde eleme konseyi yapıldı ve halk oylamasıyla adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor 2017'de kim elendi? İşte, survivor'da adaya veda eden o isim.

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Tamamen bireysele dönen survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Ogeday Girişken kazanmıştı. Bu akşam ikinci dokunulmazlık oyununu ise Adem Kılıççı kazandı. Sema Apak günler önceden Kıbrıs'ı garantilediği için oyunlardan muaf sayıldı. Geriye toplamda sadece 4 eleme adayı kalmıştı. Peki, Survivor 2017'de kim elendi? İşte survivor'da adaya veda eden isim

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Survivor'da bu hafta tüm oyunlar bireysele döndü ve yarışmacılar kendi dokunulmazlıklarını kazanmak için savaştılar. İlk dokunulmazlık oyununu Ogeday kazandı ve bu hafta da adada kalmayı garantiledi. İkinci dokunulmazlığı ise Adem Kazandı ve o da bu hafta eleme adayı olarak gösterilmedi. Sema Apak sembol oyununun şampiyonu olduğu için haftalar öncesinden Kıbrıs'ı garantilemişti. Geriye sadece eleme adayı olarak İlhan Mansız, Serhat Akın, Sabriye Şengül ve Berna Keklikler kaldı. Yapılan toplu oylamada ilk aday Berna Keklikler oldu. Dokunulmazlığı kazanan Ogeday ikinci eleme adayını belirledi ve Sabriye'nin ismini söyledi. Dokunulmaz olan Adem Kılıççı ise üçüncü eleme adayını belirledi ve Serhat Akın'ın ismini verdi. Yapılan halk oylamasının ardından adaya veda eden isim Berna Keklikler oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

Survivor yarışmasını dün akşam yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanacak bir kişi denge tahtasında ayakta kalarak bunu başarmak zorundaydı.


Ogeday hırsı ve çevik hareketleri ile dün akşam dokunulmazlık oyununu kazanan isimlerden biri oldu.Artık oyunlarda değişen kurallar, kadın ve erkek yarışmacıların birbiriyle yarışmasını da olanak sağlıyor. Kıbrıs Finalini aylar öncesinden garantileyen Sema dün akşam oynanan oyunlarda yer almazken, ünlüler takımının üyeleri oldukça istekli bir yarış çıkardı.

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