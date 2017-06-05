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Survivor 2017... KIBRIS YOLUNDA BİR FİRE DAHA!

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Survivor 2017... KIBRIS YOLUNDA BİR FİRE DAHA!
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor'da son haftalar yaklaştıkça heyecan tırmanarak artıyor. Sevilen yarışmada önceki haftaların aksine eleme konseyi Salı akşamı değil Pazar akşamı gerçekleştiriliyor.

Survivor 2017'nin 3 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda birinci eleme adayı Gökhan Gözükan; bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Berna Keklikler'in kararıyla ikinci eleme adayı da Elif Şadoğlu oldu.

Haftanın diğer eleme adayları oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımından çıktı.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı konseyde Adem Kılıç'çının adını çıkardı. bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Sabriye ise, eleme adayı olarak İlhan Mansız'ın adını verdi.

Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Adem Kılıç, İlhan Mansız dörtlüsünden en az SMS oyu alan Gökhan Gözükan yarışmaya veda etti.

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Survivor 2017'ye veda eden Gökhan Gözükan kimdir?

Gökhan Gözükan 34 yaşında... Boks ile yakından ilgilenen Gökhan, vücut geliştirme ile de ilgileniyor. 1.92 boyundaki Gökhan yarışmaya 96 kilo olarak gelmişti.

 

 

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