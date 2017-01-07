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SURVİVOR 2017'YE GÖZALTI EVİNDEN KATILACAKLAR BELLİ OLDU!

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SURVİVOR 2017'YE GÖZALTI EVİNDEN KATILACAKLAR BELLİ OLDU!
Göz6'da 4 aydır süren müthiş mücadelenin ardından kızlar ve erkekler takımından şampiyon olan isimler canlı yayında SMS oylaması sonucunda belli oldu.

Göz6 finali saat 21.30 itibariyle başlarken TV8'den birincinin belli olacağı SMS oylaması canlı verildi. Herkesin merak ettiği soru Survivor 2017 gönüllüler takımına gitme hakkını kimlerin kazanacağıydı.

 SMS oylamasında birinci olan Berna Keklikler kızlar takımının birincisi olup Survivor'a gitmeye hak kazandı.

Göz6 erkekler takımının şampiyonu ve Survivor'ın son yarışmacısı ise SMS oylamasında birinci gelen Erdi Ünver oldu.

 

Göz6 evindeki son eleme dün akşam olmuş ve Ramazan Kalyoncu Survivor hayallerine veda etmişti. Ramazan'ın elendiği oylama ile finale kalan 4 isimde netleşmişt ve bu akşam saat 21.30'da başlayan oylama bu 4 kişi için yapıldı.

Kızlar evinden Ecem Karaağaç ve Berna Keklikler erkekler evinden ise Erdi Ünver ve Bulut Özdemiroğlu Survivor için yarıştı. SMS oylaması sonuçlarına göre birinci olan kişiler Survivor 2017 gönüllüler takımına girmeye hak kazandı.

Survivor gönüllüler ekibinin üyeleri daha önce Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Göz6 evi birincilerinin katılımı ile gönüllüler takımı tamamlanmış oldu. Şu anda Survivor 2017 gönüllüler takımında Gökhan Gözükan , Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir ve Volkan Çetinkaya yer alıyor.

Kaynak: internethaber.com
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