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Survivor 2*17... ÜNLÜLER FİRE VERDİ!

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Survivor 2*17... ÜNLÜLER FİRE VERDİ!
Survivor 2017 adasında bu hafta kim elendi belli oldu. Survivor'da bu hafta 2 yarışmacı ünlüler 2 yarışmacı ise gönüllüler takımından eleme adayı olmuştu.

Ünlüler takımından Sabriye Şengül ve Seda Demir, gönüllüler takımından ise Denisa Gültekin ve Sadin Bakır SMS oylamasına çıktılar.

Survivor SMS sıralamasına göre en sonda olan isim elendi. Herkesin merak ettiği sonucu Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı.

Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre bu hafta elenen isim ünlüler takımından Seda Demir oldu. Elenen Seda Demir şok olurken gönüllüler takımındaki Denisa ve Sadin bayram etti. Seda Demir şunları söyledi:
-"Hayalimdi Survivor'a gelmek. Bu şekilde yazılmak hoşuma gitmedi. Kimseye saygısızlık ya da terbiyesizlik yaptığımı düşünmüyorum.

Andrenalin yüzünden kavgacı olarak yansıdım. Bu kadar kolay olmamalıydı. Benim için yıkıcı. Ben bu üzüntüyü bir kaç ay üzerinden atamam. İki kişiye ciddi anlamda kırgınım. Nasipten ötesi yok bu kadarmış".

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