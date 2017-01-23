Survivor Atakan... ACUN ILICALI'YA KAMYONETLİ GÖNDERME!..

Survivor 2016'da yarışmanın yapıldığı adaya monster tarzı bir araçla gelen Acun Ilıcalı bu yıl tercihini TIR'dan yana kullandı. Acun Survivor 2017 adasına gittiği TIR'ın üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
ACUN'A GÖNDERME YAPTI
Acun'un paylaşımının hemen ardından Survivor 2016'nın şampiyonu Avatar Atakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Acun'a gönderme yaptı.
"2018'DE KİRALAYABİLİRİM"
Modifiye kamyonuna akrobatik hamlelerle binen Avatar, bu anları videoya kaydetti ve şu paylaşımı ile bir hayli beğeni aldı.
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Avatar i cagirmak icin :) Olur da acun bey adaya bir acil durum butonu koyup ustune ihtiyac aninda cami kirin yazarsa:)aracimi hazirladim :)))benimki de 2017 ye gore hic fena degil .olmadi 2018 icin kiralayabilirm :) sosyal medyada gezerken karisma cikan tablo gurur verici. bana kalplerinde yer veren guzel insanlar hepinizden Allah razi olsun Allah gonlunuze gore versin.Beni sampiyonn yapan ada sirasinda ve sonrasinda beni yalniz birakmayan herkese tesekkurler Yurudugun yolda iz birakmamissan o yoldan gecmemissin demektir.Mevzu guclu olmak degil gucluyken merhametli olmak.Tum yarismacilara basarilar heycan dolu bir sezon bizimle...#avataratakan #pasa #survivor2017
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