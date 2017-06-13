Survivor... ÖYLE BİRİ ELENDİ Kİ, YARIŞMANIN KURALLARI DEĞİŞTİ!

Survivor'dan bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2017'nin 12 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor 2017 toplu SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Elif Şadoğlu ve Ogeday Girişken; Ünlüler takımından elemeye çıkan isimler ise Sabriye Şengül ve İlhan Mansız'dı. Survivor toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.





Gerçekleştirilen ada konseylerinde Gönüllüler takımından Elif Şadoğlu ve Ogeday Girişken; Ünlüler takımından ise Sabriye Şengül ve İlhan Mansız eleme adayları olarak belirlenmişti. Survivor 2017 toplu SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Elif Şadoğlu, Survivor'da bu hafta elenen isim oldu ve adaya veda etti.



Elif'in elenmesinin ardından Gönüllüler takımı 2 kişi kaldı ve Survivor'da oyunlar tamamen bireysele döndü.

Survivor 2017'ye veda eden Elif Şadoğlu kimdir?



Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif ayrıca 2014 TVG ve Fitness Şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonu oldu.