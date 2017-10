SURVİVOR'A KATILMAK İÇİN 1600 KM. YOL KATETTİ!

Beyaz Show'da sezonun ilk konuklarından biri Acun Ilıcalı oldu. Programın bir diğer sürprizi ise Survivor 2018'e katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a 1600 kilometre yürüyerek gelen Cumali Akgül oldu.

Beyaz'ın Cumali Akgül'ün Survivor'a katılıp katılmayacağı sorusun üzerine Acun Ilıcalı şunları söyledi: Cumali'nin Survivor'a katılıp katılmayacağı belli değil.

Yaptığı şey çok sıradışı. Takdir ediyorum. Birinin o kadar yolu bizim program için yürümesi mutluluk verici bir olay. Ama bütün insanlar bir yerlerden başlayıp bize yürümeye mi başlasın? Kendisi ile tanıştım, dünya iyisi bir insan"

Bu sözler üzerine Cumali Akgül "Herkes Survivor'ı seviyor ama ben oraya aşığım. Benim çocuklar televizyon izleyince 'Acun Bey' demiyorlar. 'Baba abin' çıktı diyorlar" dedi.

Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: Biz Survivor'a her sene 20 kişi alıyoruz. Her sene 250 bin başvuru oluyor. Birçok insanı kırmak zorunda kalıyoruz ancak böyle bir şey ilk kez oldu." "Survivor'a bu sene çok farklı bir concept ile başlayacağız. İsimler belli ama açıklamadık. Gönüllü kadrosu var ancak onları daha belirlemedik" "Cumali o kadar yol gelmiş, emeği var, Fiziksel olarak Survivor'da olabilecek durumun biraz altında. Test sonuçları çok pozitif değil. Koşmada biraz sıkıntı var. 'Koşarım sonra açılırım' diyor. Beyaz ve izleyicilerin ısrarı üzerine Acun Ilıcalı şunları söyledi: ''Sıradış bir olay. Düşündüğü zaman insanın etkilenmemesi mümkün değil. Türkiye haritasını alın bir ucundan bir ucundan yürümüş. Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş, bundan sonra kimseyi almayacağımı garanti ederek kendisini Survivor'a almaya karar verdik.

Survivor'a katılacağını öğrenen Cumali Akgül "Hayatımda 2-3 defa mutlu oldum. Birinci sefer kızımın doğduğu an, ikincisi Acun Ilıcalı ile konuştuğum an ve 3. Acun Ilıcalı'nın beni kabul ettiği an. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.