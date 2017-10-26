Suzan avcı... OTEL'DE FENALAŞTI!

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Suzan Avcı, dün akşam otelin lobisinde fenalaştı.

Çevredekilerin yardımıyla ilk müdahalede bulunulan Suzan Avcı kısa süre sonra kendine geldi. Her ihtimale karşı bir süre dinlendirilen oyuncu objektiflere böyle yansıdı.