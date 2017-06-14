Suzan Kardeş... "KİRAZ FESTİVALİ"NDE FIRTINA GİBİ ESTİ!..

Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Saray, Şarköy ve Hayrabolu'da eğlenceli sahnesi ve geniş repertuvarı ile sahne alan sevilen sanatçının konseri Tekirdağ, Trakya bölgesinden gelen dinleyicilerin oluşturduğu kalabalıkla büyük ilgi gördü.