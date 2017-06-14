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Suzan Kardeş... "KİRAZ FESTİVALİ"NDE FIRTINA GİBİ ESTİ!..

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Suzan Kardeş... "KİRAZ FESTİVALİ"NDE FIRTINA GİBİ ESTİ!..
Eğlence deyince akla ilk gelen isimlerden Suzan Kardeş, Tekirdağ Uluslararası 53. Kiraz Festival kapsamında üç gün üst üste konser verdi.

Geçtiğimiz hafta Cannes'da gerçekleşen Midem Müzik Festivali'ne katılan Suzan Kardeş, ayağının tozuyla Tekirdağ'da sevenleri ile buluştu. 

Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Saray, Şarköy ve Hayrabolu'da eğlenceli sahnesi ve geniş repertuvarı ile sahne alan sevilen sanatçının konseri Tekirdağ, Trakya bölgesinden gelen dinleyicilerin oluşturduğu kalabalıkla büyük ilgi gördü. 

Festival kapsamında gerçekleşen konserlerde meydanları üç gün boyunca tıka basa dolduran Suzan Kardeş, izleyicilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. 

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