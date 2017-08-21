Tamer Levent... "TAHSİN KORLUDAĞ" FENA YAKALANDI!..

En son 'Cesur ve Güzel' dizisinde Tahsin Korludağ karakterini canlandıran Tamer Levent, genç bir kadınla öpüşürken yakalandı.

66 yaşında usta oyuncu Tamer Levent, önceki gece bir mekanda buluştuğu genç set arkadaşıyla samimi halde objektiflere yakalandı.



Evli ve iki çocuk babası olan Levent, genç kızı dudaklarından öptüğü sırada patlayan flaşlarla şaşkına döndü.