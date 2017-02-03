  • BIST 87.363
  • Altın 146,346
  • Dolar 3,7477
  • Euro 4,0256
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Tan Sağtürk... TÜRK KUMAŞLARININ PARİS'TEKİ TANITIM YÜZÜ OLDU!..

»
Tan Sağtürk... TÜRK KUMAŞLARININ PARİS'TEKİ TANITIM YÜZÜ OLDU!..
İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ile Ünlü Modacı Hakan Akkaya Türk kumaşını dünyaya tanıtmak için 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli kumaş fuarı "Premiere Vision Paris'te" gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ile Ünlü Modacı Hakan Akkaya Türk kumaşını dünyaya tanıtmak için 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli kumaş fuarı "Premiere Vision Paris'te" gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Hakan Akkaya tasarımlarıyla şekillenen Türk kumaşının kullanıldığı fotoğraf çekimlerinde uluslararası tanıtım yüzü Fransa Devlet Balesinde görev almış dünyaca ünlü Türk Balet sanatçısı "Tan Sağtürk" oldu. Ünlü balete çekimlerde balerin "Elena" eşlik etti. 

İki balerinin kumaşla büyüleyen dansını "Tayfun Çetinkaya" fotoğrafladı. İTHİB tarafından fotoğraf çekimleri Premier Vision Paris fuar alanının billboardlarında ve Paris'in çeşitli noktalarında sergilenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Akkaya... DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MODA ORGANİZASYONUNDA!18 Ocak 2017 Çarşamba 15:53
  • Yağmur Ayaz... KENDİ MARKASINI YARATTI!18 Ocak 2017 Çarşamba 13:32
  • TÜRK TASARIMLARI CEZAYİR PAZARINDA!..16 Ocak 2017 Pazartesi 11:30
  • "ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR" DEFİLESİ!..13 Ocak 2017 Cuma 12:05
  • Modacı Pınar Bent'den... 2017 GELİNLİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TÜYOLAR!..03 Ocak 2017 Salı 16:45
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..09 Aralık 2016 Cuma 02:34
  • ÜNLÜ MANKENLER AĞAÇ KARDEŞLİĞİ İÇİN PODYUMA ÇIKTI!03 Aralık 2016 Cumartesi 17:30
  • Özkan Uğur... VINTAGE SAATLER, KOLUNDA HAYAT BULDU!..30 Kasım 2016 Çarşamba 13:30
  • "Çiçek ve Moda"... ÇİÇEKLERİN AHENGİNDEN İLHAM ALAN DAVET!..25 Kasım 2016 Cuma 10:54
  • Cemil İpekçi... "KELEBEK ETKİSİ" DEFİLESİ, HANDE YENER KONSERİ İLE TAÇLANDI!..23 Kasım 2016 Çarşamba 14:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti