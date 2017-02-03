Tan Sağtürk... TÜRK KUMAŞLARININ PARİS'TEKİ TANITIM YÜZÜ OLDU!..

İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ile Ünlü Modacı Hakan Akkaya Türk kumaşını dünyaya tanıtmak için 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli kumaş fuarı "Premiere Vision Paris'te" gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ile Ünlü Modacı Hakan Akkaya Türk kumaşını dünyaya tanıtmak için 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli kumaş fuarı "Premiere Vision Paris'te" gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Hakan Akkaya tasarımlarıyla şekillenen Türk kumaşının kullanıldığı fotoğraf çekimlerinde uluslararası tanıtım yüzü Fransa Devlet Balesinde görev almış dünyaca ünlü Türk Balet sanatçısı "Tan Sağtürk" oldu. Ünlü balete çekimlerde balerin "Elena" eşlik etti. İki balerinin kumaşla büyüleyen dansını "Tayfun Çetinkaya" fotoğrafladı. İTHİB tarafından fotoğraf çekimleri Premier Vision Paris fuar alanının billboardlarında ve Paris'in çeşitli noktalarında sergilenecek.