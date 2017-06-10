Tanju Çolak... GÖZALTINA ALINDI!

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak Ankara merkezli bir operasyonda İstanbul'da gözaltına alındı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Avrupa gol kralı olan eski futbolcu Tanju Çolak, Ankara merkezli bir operasyonda İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.