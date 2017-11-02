"Tarihin Şahitleri Yazılıyor"... 15 TEMMUZ ROMAN YARIŞMASI, BASINA TANITILDI!..

Bahçelievler Belediyesi’nce 15 Temmuz gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için düzenlenen “Tarihin Şahitleri Yazılıyor” başlıklı Roman Yarışması, basın toplantısıyla duyuruldu.

Bahçelievler Belediyesince, 15 Temmuz gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için düzenlenen, "Tarihin Şahitleri Yazılıyor" başlıklı roman yarışmasına, 30 Nisan 2018'e kadar başvuruda bulunulabilecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, belediye hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, milletlerin tarihinde çok önemli noktalar olduğunu belirterek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine, milletçe verilen mücadelenin ve direnişinin de bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

BİR MİLLETİN DİRENİŞİNİN ÖYKÜSÜ

Yarışmaya, Türkçe yazan tüm yazarları davet eden Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, “15 Temmuz sadece bir darbe kalkışması değildir. Aynı zamanda bir milletin varlığına yönelmiş ihanet, Türkiye Cumhuriyetinin istikbalini hedef alan cinayet teşebbüsüdür. 15 Temmuz Roman Yarışması adını verdiğimiz bu proje ile bir milletin direnişinin destansı öyküsünü anlatmayı ve bu öyküyü kalıcı hale dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gelecek kuşakların ibret alacakları bu öykülerin somut bir esere dönüşmesi de hiç kuşkusuz romanlar vasıtasıyla gerçekleşecektir. Gelecekte belgesel, film ve animasyon olarak da zenginleştirilebilecek 15 Temmuz dokümantasyonunun bu ilk büyük eseri için tüm Türkiye’yi yazmaya çağırıyorum” dedi.

YAZMAK HER TÜRK YAZARIN BORCU

Yayınlanmış romanları olan usta yazarları da yarışmaya katılmaya çağıran Develioğlu, “15 Temmuz’un romanını yazmak her Türk yazarına bir borçtur. Yüzyılın ihanetini ve bir milletin kahramanlığını ancak yazı sanatçıları olan romancılar anlatabilir” diye konuştu.

Yarışmada dereceye girecek eserlerin basımını da gerçekleştireceklerini hatırlatan Bahçelievler Belediye Başkanı, “15 Temmuz Roman Yarışması ile Cumhuriyet tarihimizin en kritik olayı hak-kında en doğru mesajı vermeyi planlıyoruz. Daha şimdiden başlayan kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı yine milletin kendisinin yazacağı romanlarla gelecek kuşakları da koruma altına alacağız.” şeklinde açıklamada bulundu

"15 Temmuz Roman Yarışması" için yazılan romanların tarihe düşülen birer not olacağını işaret eden Develioğlu, edebi bir tür olan romanın, insan ve toplumun derinliklerini anlatma ve anlaşılma hadisesi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçelievler Belediyesi olarak, 15 Temmuz darbe girişimine karşı, milletin ortaya koyduğu direniş ruhunu canlı tutmak ve o gece yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için "15 Temmuz Roman Yarışmasını düzenlemeye karar verdik. Roman, hem insanın kendi içsel dünyasına yolculuk hem de toplumun değişimine dönük bir arayışın eseridir. 15 Temmuz gibi milletimizin tarihinde ciddi bir kırılmanın dönüm noktasının da ancak romanlar sayesinde anlatılabileceğini ve anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Bu yarışmayla edebiyat dünyamızda yankı bulacak romanlarımızın, gelecekte sinema filmlerine ve belgesellere konu olacağını düşünüyoruz."

Develioğlu, belediyelerin sadece yol, su, kanal işleriyle uğraşan kurumlar olmadığını vurgulayarak, "Elbette onlar bizim olmazsa olmazlarımızdır ama sosyal belediyecilik anlamı itibariyle eğitim, spor, kültür ve sanatla ilgili çalışmalarımızı da sürdürmeliydik. Onlardan birini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. "15 Temmuz Roman Yarışması" ile genç yazarlarımızı teşvik ederken cumhuriyet tarihimizin en kritik olayı 15 Temmuz darbe girişimiyle en doğru mesajı vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bu yarışmada, Türkçe yazan herkese açık bir iklim var

Yarışmada jüri üyeleri arasında yer alan Prof. Dr. Abdullah Uçman da romanın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Edebiyat tarihinde ilk roman, Şemsettin Sami Bey'in 1870'li yıllarda yazdığı 'Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat' adlı romanı kabul edilir. Aşağı yukarı çeyrek asır içerisinde yani 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman Halit Ziya ile Türk edebiyatında ve romancılığında gerçekten büyük bir dönüşüm yaşanır. Hemen arkasından gelen Mehmet Rauf, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri, Sabahattin Ali, Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan oluşup günümüze kadar gelen roman türü, 2000'li yıllarda Nobel edebiyat ödülü verilecek kadar, Türk romancılığının atılım yaptığını ve gelişim gösterdiğini görüyoruz." şeklinde konuştu. Jüri üyesi yazar Cemal Şakar da 15 Temmuz direnişinin, Türk siyasi tarihinde büyük bir kırılmaya yol açtığını aktararak, "İnşallah 15 Temmuz'un ruhuna ve şanına uygun romanlar, öyküler, şiirler yazılır. Bu tür yarışmalar duyarlılığı gündeme taşımak adına önemlidir, daha önemli bir yanı da bir bellek oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Sibel Eraslan ise 15 Temmuz'da yaşananları, "Türkiye'nin Ruhu" başlığında bütünleştirip düşündüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: "Hakikaten 15 Temmuz'da, Türkiye'nin ruhuydu ayağa kalkan ama bizim hatıradan hafızaya geçişi gerçekleştirmemiz gerekiyor ve hatıradan hafızaya geçiş, edebi, kültür ve sanat belleğiyle oluşuyor. Bu bakımdan da Bahçelievler Belediyesi'nin bu girişimini çok önemsiyorum. Hatıradan hafızaya geçme konusunda çok gayretli değiliz açıkçası ama Yunus Emre'den itibaren baktığımız zaman, bizim varoluşumuzun muhkem kalesi aslında şiirdir. Sanatlar içerisinde şiirle kendini var etmiş bir milletiz."

Türk milleti olarak, çok ciddi bir tehlikenin atlatıldığına dikkati çeken Eraslan, "Türkiye'nin ruhunun ayağa kalktığı 15 Temmuz'u, yeni dönemde sanat diliyle bizlerin ortaya koyması gerekiyor. Bu yarışmada, Türkçe yazan herkese açık bir iklim var." dedi.

YARIŞMA HAZİRAN 2018’DE SONUÇLANACAK

Temmuz 2018’de sonuçlandırılması planlanan 15 Temmuz Roman Yarışması’nın seçici kurulunda gazeteci-yazar Doğan Hızlan, Ahmet Tezcan ve Sibel Eraslan, yazar ve hikayeci Cemal Şakar ile akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Uzman, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Bahçelievler Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız yer alıyor. Ödül alan ilk üç romanın Bahçelievler Belediyesi tarafından yayınlanacağı yarışmanın ödül töreninin ise 15 Temmuz haftasında yapılması planlanıyor.