Tarık Akan... ÇOK ARZU ETTİĞİ BİR ŞEY GERÇEK OLUYOR!

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, baba oluyor. Üregül’ün geçen ocakta nikah masasına oturduğu ve 4.5 aylık hamile olan eşi Asya Engin, önceki gün Bodrum’da objektife yansıdı.

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile ocak ayında nikah masasına oturan Asya Engin, Bodrum'da görüntülendi.

4.5 aylık hamile olan ve artık göbeği iyice belirginleşen Engin, deniz sefası sonrası soruları yanıtladı:

Hep “Anne ol” derdi

“Tarık babam bana hep ‘Anne ol, torun göreyim’ derdi. Görmesi kısmet olmadı ama bebek sahibi olarak onun vasiyetini yerine getireceğim. Bebeğimiz kız.

Erkek olsaydı adını Tarık koyacaktık.”Asya Engin, eşi Barış Üregül’ün işleri nedeniyle İstanbul’da olduğunu, o yüzden annesinin Türkbükü’ndeki evinde kaldığını söyledi.