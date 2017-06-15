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Tarkan... POP ALBÜMÜ HEYECANI!

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Tarkan... POP ALBÜMÜ HEYECANI!
2010'da "Adımı Kalbine Yaz" ile dinleyicisinin büyük beğenisini alan Tarkan’ın, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı onuncu albümü “10”, müzikseverlerle 15 Haziran’da buluştu

Tarkan’ın sevenleri tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni pop albümü “10”, DMC etiketi ile 15 Haziran Perşembe gününden itibaren tüm müzik marketlerde yerini alıyor.

 Megastar Tarkan’ın, büyük bir heyecanla hazırladığı, her renkten 14 pop şarkısının yer aldığı yeni albümü “10”da, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.

 DMC etiketiyle yayınlanacak olan “10”, müzik marketlerle birlikte dijital platformlarda ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden indirilebilecek, sonraki hafta fizy ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de dinlenebilecek.

 Megastar Tarkan, Turkcell’in müzik platformu fizy ile yaptığı işbirliği çerçevesinde önümüzdeki dönemde fizy’nin reklam filminde de yer alacak. Tarkan ve Turkcell işbirliği, her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerinde de devam edecek.

Harbiye Açıkhava'da"Tarkan Zamanı" için geri sayım başladı..

Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen geleneksel Açıkhava konserleri ile Temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Tarkan, 1-2-4-5-8 Temmuz tarihlerinde “TARKAN fizy Konserleri”nde sevenleriyle hasret giderecek.

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