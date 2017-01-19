TBMM YİNE KARIŞTI, BU DEFA KADIN VEKİLLER...

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı.

TBMM'de son dakika hareketli anlar yaşanıyor. TBMM bugün ilginç bir eyleme sahne oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı.

HDP'li kadın milletvekili ile AK Partili kadın milletvekili birbirine girdi.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

Nazlıaka'nın protestosunun uzun bir süre devam etmesinin ardından AK Partili kadın milletvekilleri kürsüye gelerek Nazlıaka'nın etrafını sardı. Bu sırada tartışma büyüdü ve arbede yaşanmaya başladı. Çıkan arbededen dolayı Nazlıaka'nın kolundan yaralandığı öğrenildi.



Arbedenin büyümesinin ardından HDP’li kadın milletvekilleri ile AK Partili kadın milletvekilleri birbirine girdi.



CHP'Lİ ŞAFAK PAVEY YERE DÜŞTÜ

Bu soırada CHP'li Şafak Pavey yere düştü. Aylin Nazlıaka muhalefet kulisine çıkarıldı.



Öte yandan genel kurula ara verildi ve gazeteciler de salondan çıkarıldı.



CHP'li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, 'Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis'te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım.' dedi. Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka'nın yanına geldi.

OTURUMA ARA VERİLDİ



TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.



EYLEMİ BİTİRMEMEKTE ISRAR ETTİ



Nazlıaka'ya Meclis'teki AK Partililerden eylemi sonlandırması yönünde çağrı yapıldı. Ancak Nazlıaka eylem bitirmemekte ısrarlı olduğunu söyledi. Bu sırada HDP ve CHP'liler de Nazlıaka'ya destek verdi.

CHP'Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR



Yere düşen CHP'li Şafak Pavey ise şu açıklamayı yaptı:

Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.

PERVİN BULDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, göğsüne darbe alan HDP'li Pervin Buldan, önce Meclis revirine ardından da Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li milletvekilleri, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in, Buldan'ın göğsüne vurduğunu belirttiler.