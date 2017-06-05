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TEGV İLE EĞİTİME RENKLİ DESTEK!

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TEGV İLE EĞİTİME RENKLİ DESTEK!
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Nikâh Ürünleri ve Neşeli Ürünler ile Çocuklarımızın Eğitimine Destek Olmaya Davet Ediyor...

Özel günleriniz ve hediyeleriniz için TEGV ürünlerini tercih ederek siz de eğitime destek verebilirsiniz.

 

Hediyelik eşyalardan tebrik kartlarına, not defterlerinden kupalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan TEGV, hediye seçiminizi şimdi yeni ve farklı alternatiflerle daha eğlenceli hale getiriyor.

 

TEGV’in sunmuş olduğu Nikah Ürünleri’ni ve Neşeli Ürünler’i www.emagaza.tegv.org sitesinden inceleyebilirsiniz.

Dilerseniz, e-mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

 

 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında: 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 31 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (gezici öğrenim birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık on bin gönüllüsünün yardımıyla kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.

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