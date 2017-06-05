TEGV İLE EĞİTİME RENKLİ DESTEK!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Nikâh Ürünleri ve Neşeli Ürünler ile Çocuklarımızın Eğitimine Destek Olmaya Davet Ediyor...

Özel günleriniz ve hediyeleriniz için TEGV ürünlerini tercih ederek siz de eğitime destek verebilirsiniz.

Hediyelik eşyalardan tebrik kartlarına, not defterlerinden kupalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan TEGV, hediye seçiminizi şimdi yeni ve farklı alternatiflerle daha eğlenceli hale getiriyor.

TEGV’in sunmuş olduğu Nikah Ürünleri’ni ve Neşeli Ürünler’i www.emagaza.tegv.org sitesinden inceleyebilirsiniz.

Dilerseniz, e-mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

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