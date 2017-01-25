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TEM'DE FECİ KAZA!.. İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI...

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TEM'DE FECİ KAZA!.. İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI...
TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR, bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

TIR BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı.

 

TEM'İN İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Tünel Kontrol Merkezi'nde görevli itfaiye ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açmak için temizleme çalışması başlattı.

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