TGC BAŞARI ÖDÜLLERİ'NDE CİNER MEDYA GRUBU'NA 7 ÖDÜL BİRDEN!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana verdiği Gazetecilik Başarı Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Habertürk Gazetesi 5 ödülle rekor kırarken, Ciner Medya Grubu toplamda 7 ödülün sahibi oldu.

“Sağlık” kategorisinde “Taşıdığım Bebekle Bağım Yok” haberiyle Öznur Karslı, “Çevre” kategorisinde “Yasa Dışı Ulusal Kangal Ligi” başlıklı haberiyle Sami Akbıyık, “Spor” kategorisinde ise “Canımız Yanacaktı” haberiyle Murat Ağca ödüle layık görüldü. Sayfa düzeni dalında da Habertürk Gazetesi’ne çifte ödül geldi. “1. Sayfa Düzeni” kategorisinde Selman Özger, 25 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan 1. sayfasıyla ödüle layık görüldü. Özger, ödülünü Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç’ten aldı. “İç Sayfa Düzeni” alanında ise 5 Ağustos 2016 tarihli spor ekinin 4-5. sayfalarıyla Ercan Arıkan ödül aldı. Arıkan’a ödülünü, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Engil Köklüçınar verdi. “TV Haber Programı” dalında “Madde Bağımlısı Bebekler” konulu haber programıyla Habertürk TV’den Ela Sezen, “TV Haber” dalında ise “15 Temmuz’da İBB’de Yaşananlar” başlıklı haberiyle Rıdvan Bıyık ve Turgay Çoban ödüle layık görüldü.