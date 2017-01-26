Tolga Sarıtaş... BURSA'DA "KÖTÜ ÇOCUK" İZDİHAMI!..

TAFF yapımı ‘Kötü Çocuk’ filmi ekibi İstanbul galasının ardından Bursa gösteriminde de yoğun hayran kitlesi tarafından karşılandı.

Filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, ve filmin başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu ve Sarp Akkaya, Bursalı sinemaseverler ile buluştu.

Film ekibi, fuaye alanını ve avm’deki tüm balkonları saatler öncesinden dolduran genç hayran kitlesi tarafından alkışlar ve çığlıklarla karşılandı.

HAYRANLARIN ALKIŞ VE SEVİNÇ SESLERİ DAKİKALARCA DİNMEDİ!

7’den 70’e yüzlerce kalabalığın saatler öncesinden geldiği Bursa Kent Meydanı Avm son dönemin en yoğun ve kalabalık günün yaşadı.

Kötü Çocuk hayranlarının filmin başrol oyuncularını fuaye alanında gördüğü andan itibaren dakikalarca süren sevinç dolu çığlık sesleri Avm koridorların da yankılandı.

Filmi izlemeye gelen seyirciler ile sinema salonlarında buluşan Kötü Çocuk film ekibi kalabalık ve çoşkulu seyirci karşısında uzun bir süre alkış seslerinden konuşmaya fırsat bulamadı.

Bursada olmaktan ve çoşkulu kalabalık ile karşılaşmaktan oldukça memnun olduklarını belirten film ekibi sinema salonlarında bekleyen hayran kitlesi ile selfie çekerek salonlardan ayrıldı.