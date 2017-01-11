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Tolga Sarıtaş... "KÖTÜ ÇOCUK"!..

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Tolga Sarıtaş... "KÖTÜ ÇOCUK"!..
Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği, merakla beklenen “Kötü Çocuk” için geri sayım başladı.

Büşra Küçük’ün genç jenerasyonu adeta büyüleyen “Kötü Çocuk” hikayesi 20 Ocak’ta sinemalarda olacak. 

Serinin 3 kitabı da aylarca çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan ‘Kötü Çocuk’ fanlarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor! Tüm kitap fanlarının heyecanla beklediği film için artık sayılı gün kaldı. 

Film, kendisini doğduğu gün terkeden babasının (Sarp Akkaya) ortaya çıkmasıyla hayatı değişen Kayla(Afra Saraçoğlu)’nın “Kötü Çocuk” Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanıştığı gün başlayan macera ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. 

Başrollerini Tolga Sarıtaş  ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı filmde, baba karakterini Sarp Akkaya canlandırırken Kayla’nın annesini ise Tülin Özen oynuyor. 

TAFF yapımı fimin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda ‘Kötü Çocuk’ kitabını da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor! Kötü Çocuk 20 Ocak’ta sadece sinemalarda seyirciyle buluşacak. 

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