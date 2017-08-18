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Tom Cruise... DUBLÖR KULLANMADI, AYAK BİLEKLERİNİ KIRDI!..

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Tom Cruise... DUBLÖR KULLANMADI, AYAK BİLEKLERİNİ KIRDI!..
Ünlü oyuncu Tom Cruise, yeni filminin atlama sahnesinde dublör kullanmadı ve kaza geçirdi.

En tehlikeli sahnelerde dahi dublör kullanmamasıyla bilinen ünlü aktör Tom Cruise, 28 Temmuz 2018’de vizyona girecek Görevimiz Tehlike 6 filmindeki bir aksiyon sahnesinin çekimlerinde atlamaya çalıştığı bir sahnede binaya çarparak sakatlandı.

İKİ AYAK BİLEĞİ KEMİĞİ KIRILDI

Ünlü aktör, güvenlik halatları sayesinde olaydan sağ kurtulabildi. The Sun gazetesinin filmin çekimlerinde yer alan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Cruise’un geçirdiği kazanın, iki ayak bileği kemiğinin kırılmasına neden olduğu ve bu sakatlık sonrasında çekimlerin dört ay askıya alınacağı belirtildi.

Dublör kullanmayan Tom Cruise ayak bileklerini kırdı

"SAKATLIK KORKULANDAN DAHA CİDDİ"

Kaynak “Sakatlık ilk anda korkulandan daha ciddi. Tom ciddi bir sakatlık geçirdi ve iyileşmesi aylar alacak. O filmin en büyük yıldızı ve her şey onun etrafında dönüyor. Çekimlerin ertelenmesinden başka bir şans yoktu.” dedi.

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