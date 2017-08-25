Tom Cruise... KALÇASI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!..

Bir hayranının Tom Cruise'un 2008 yılında oynadığı filmdeki kalça detayını fark edip sosyal medyadan paylaşması kısa sürede büyük ses getirdi.

2008 yapımı 'Valkyrie'de başrolü üstlenen Tom Cruise'un bir hayranı, filmin sahnelerini dikkatlice izledi ve ünlü oyuncunun yerden kalkarken görüldüğü sahnede bir tuhaflık sezdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

'Swizz Keats' takma adını kullanan dikkatli izleyici, 'Valkyrie' filmindeki bir sahnede, başrol oyuncusu Tom Cruise'un kalça pedi kullandığını ileri sürdü.

Bu iddasını Twitter hesabından takipçileriyle paylaşınca, sosyal medya adeta bu konuya kilitlendi.



"KALÇA APARATI KULLANIYOR"

"Valkyre filmindeki sahneden yola çıkarak bir teori ortaya atacağım. Tom Cruisekalça aparatı kullanıyor" şeklindeki mesaj 60 binin üzerinde beğeni aldı.