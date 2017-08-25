  • BIST 109.948
  • Altın 143,425
  • Dolar 3,4583
  • Euro 4,1016
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Tom Cruise... KALÇASI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!..

»
Tom Cruise... KALÇASI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!..
Bir hayranının Tom Cruise'un 2008 yılında oynadığı filmdeki kalça detayını fark edip sosyal medyadan paylaşması kısa sürede büyük ses getirdi.

2008 yapımı 'Valkyrie'de başrolü üstlenen  Tom Cruise'un bir hayranı, filmin sahnelerini dikkatlice izledi ve ünlü oyuncunun yerden kalkarken görüldüğü sahnede bir tuhaflık sezdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

'Swizz Keats' takma adını kullanan dikkatli izleyici, 'Valkyrie' filmindeki bir sahnede, başrol oyuncusu  Tom Cruise'un kalça pedi kullandığını ileri sürdü.

Bu iddasını  Twitter hesabından takipçileriyle paylaşınca, sosyal medya adeta bu konuya kilitlendi.


"KALÇA APARATI KULLANIYOR"

"Valkyre filmindeki sahneden yola çıkarak bir teori ortaya atacağım.  Tom Cruisekalça aparatı kullanıyor" şeklindeki mesaj 60 binin üzerinde beğeni aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tom Cruise... DUBLÖR KULLANMADI, AYAK BİLEKLERİNİ KIRDI!..18 Ağustos 2017 Cuma 18:00
  • John Taylor'ın eski karısından şaşırtan itiraf... "HAMİLEYKEN KEANU REAVES İLE YATTIM"!..18 Ağustos 2017 Cuma 16:00
  • Britney Spears... LAS VEGAS KONSERİNDE BÜYÜK PANİK!..14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:00
  • Original Is Never Finished...FİLMİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI!12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:00
  • “Jet Sounds”... UÇAK SESİYLE UYUMAK İSTER MİSİNİZ?12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:11
  • Adriana Lima'dan ihanet iddialarına yanıt... "O ADAM EŞCİNSEL"!..10 Ağustos 2017 Perşembe 11:50
  • ‘EN GÜZEL POPO’ KİM OLACAK?10 Ağustos 2017 Perşembe 11:00
  • YANLIŞLIKLA CANLI YAYINDA SOYUNDU! -VİDEO-10 Ağustos 2017 Perşembe 00:37
  • Justin Bieber...HATALARIMDAN DERS ALACAĞIM!05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:00
  • Gerard Depardieu... "TÜRKİYE'DEN İLGİNÇ FİLMLER ÇIKIYOR"!..04 Ağustos 2017 Cuma 19:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti