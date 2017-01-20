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“TOPUKLU TERLİK SÜT YAPAR”...PERDELERİNİ KAHKAHAYLA AÇTI!

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“TOPUKLU TERLİK SÜT YAPAR”...PERDELERİNİ KAHKAHAYLA AÇTI!
Oyunun prömiyeri; 19 Ocak 2017, Perşembe akşamı televizyon, sinema dünyasından ve basından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Figen Şakacı’nın kendi romanından tiyatroya uyarladığı “Topuklu Terlik Süt Yapar”, prömiyer gecesinde etkileyici metni ve başarılı oyunculukları ile izleyenleri bol bol güldürdü!

Oyunu ilk gününde izlemeye gelen; Derya Alabora, Sema Keçik, Nurhan Özenen ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler ekibin başarılı performansını ayakta alkışladı.

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyunun prömiyeri; 19 Ocak 2017, Perşembe akşamı televizyon, sinema dünyasından ve basından birçok ismin katılımıyla Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.

Yönetmenliğini Görkem Şarkan’ın üstlendiği “Topuklu Terlik Süt Yapar”, Figen Şakacı’nın Pala Hayriye romanında yer alan Pişti hikâyesinden tiyatroya uyarlandı. Oyunda, 40’lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili gitgellerini mizahi bir dille anlatıyor.

Dikkat çekici ekibi ve etkileyici metniyle yılın iddialı oyunlarından biri olmaya hazırlanan “Topuklu Terlik Süt Yapar”ın kadrosunda; Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak ve Mert Aykul yer alıyor.

“Topuklu Terlik Süt Yapar”, 20 Ocak 2017 Cuma akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 21 Ocak 2017 Cumartesi akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Başlama saati 20:30 olan oyuna ait biletler; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.  

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