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Tosic'in eşi Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞ'IN SEKSİ YENGESİ ÇOK BONKÖR ÇIKTI!..

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Tosic'in eşi Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞ'IN SEKSİ YENGESİ ÇOK BONKÖR ÇIKTI!..
Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu gittikleri mekanda tezahürat yapan çalgıcılara 800 TL bahşiş verdi.

Beşiktaş geçtiğimiz haftasonu 15. şampiyonluğunu görkemli bir şekilde kutladı.

JELENA, EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kutlamalara, geçen yıl olduğu gibi  Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa da katıldı. Eşini yalnız bırakmayan şarkıcı, tribündeki yerini aldı.

YANLARINA ÇALGICILAR GELDİ

Ünlü çift kutlama sonunda soluğu  Beşiktaş'taki bir mekanda aldı. Akşam yemeği yiyen ikilinin yanına çalgıcılar geldi.


800 TL BAHŞİŞ

Tosic için şarkılar çalan ve tezahürat yapan çalgılara kayıtsız kalmayan 'yenge' 200 euro (800 TL) bahşiş verdi.

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