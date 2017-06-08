Tosic'in eşi Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞ'IN SEKSİ YENGESİ ÇOK BONKÖR ÇIKTI!..

Beşiktaş geçtiğimiz haftasonu 15. şampiyonluğunu görkemli bir şekilde kutladı.
JELENA, EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Kutlamalara, geçen yıl olduğu gibi Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa da katıldı. Eşini yalnız bırakmayan şarkıcı, tribündeki yerini aldı.
YANLARINA ÇALGICILAR GELDİ
Ünlü çift kutlama sonunda soluğu Beşiktaş'taki bir mekanda aldı. Akşam yemeği yiyen ikilinin yanına çalgıcılar geldi.
800 TL BAHŞİŞ
Tosic için şarkılar çalan ve tezahürat yapan çalgılara kayıtsız kalmayan 'yenge' 200 euro (800 TL) bahşiş verdi.
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