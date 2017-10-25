TOURMAG TURİZM DERGİSİ YAYINLANDI!

TOURMAG Turizm Dergisi yeni sayısında, dünya pazarlarına açılmayı hedefleyen Alaşehir’in başarı sırlarını "kapak konusu" yaptı, bölgenin aynı zamanda "Türkiye'nin Bağ Bozumu Destinasyonu" olma isteğini de sayfalarına taşıdı.

Toskana Vadisi’nde yer alan Siena kentiyle kardeşlik bağları oluşturup, tarımsal kültür başta olmak üzere ortak çalışmalar yapmayı planlayan bölgede, dünyanın ilk Üzüm Müzesi de kurulacak.

FIJET, “ALTIN ELMA” İÇİN KONYA’YI SEÇTİ

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET), 2017 Altın Elma Ödülü için Türkiye’nin Konya şehrini seçti. Turizm dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Elma, şehirlerin kültürel ve medeni mirasının korunması yönünde gösterdikleri performansların değerlendirilmesi sonucunda veriliyor. Ödül töreni ve ayrıntıları dergi sayfalarında.

TURİZMDE YENİ ROTAMIZ KORE

Kore Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılında "Teşvikli Kore Turları Tanıtımı" toplantısı düzenledi.

ROKETLE SEYAHAT PROJESİ GERÇEKLEŞİYOR

SpaceX'in kurucusu Elon Musk; sürekli geliştirdiği fikirleri, Mars'a koloni kurmak istemesi ve insanlık için büyük tehdit unsuru olacağını söylediği "yapay zeka" hakkında yaptığı uyarılardan sonra, insanlığa çağ atlatacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Kullanılabilir roket projesi ile hedeflenen seyahat süreleri ise şöyle: Hong Kong’dan Singapur’a 22 dakika, Los Angeles’tan Toronto’ya 24 dakika, Bangkok’tan Dubai’ye 27 dakika, New York’tan Paris’e 30 dakika, Londra’dan Dubai’ye 29 dakika.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN TURİZM HABERLERİ

100 sayfasını dolu dolu dünyadan ve Türkiye’den turizm haberlerine ayıran TOURMAG sayfalarında, ayrıca pek çok ilginç haber de yer alıyor. Türkiye’nin yedi bölgesinden turizmi ilgilendiren haberlerin yanı sıra Antalya, Bodrum ve Kapadokya turizm bölgelerinden özel haberler, dünyadan ve Türkiye’den yeni destinasyonlar da dergiyi farklı kılan diğer özellikler olarak ortaya çıkıyor.

SAFFET EMRE TONGUÇ’TAN MELİH USLU'YA, SERDA BÜYÜKKOYUNCU'DAN ÇAĞLA GÜRSOY'A

TOURMAG sayfalarına turizm konusunda otorite kabul edilen çeşitli isimler de yazılarıyla katkı sağlıyor. Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Çağla Gürsoy, Yaprak Gürdal, Doç. Dr. Figen Sabırcan, Dr. Sinan İbiş, Serap Gürses, Özgür Uysal, Sema Taştan Çelepçi, Yiğit Uygun, Meltem Özsarı, Mehmet Zengin, Özge Ç. Denizci, Oğulcan Tatar, Emin Eren Özlen gibi isimler tarafından kaleme alınmış yazıları ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.