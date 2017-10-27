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Tuba Büyüküstün... KIRMIZI HALININ YILDIZI OLDU!

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Tuba Büyüküstün... KIRMIZI HALININ YILDIZI OLDU!
Los Angeles’ta düzenlenen Uluslararası Asian World Film Festivali önceki gün başladı. Tuba Büyüküstün de bu festivalde jüri üyeliği yapan ilk Türk olarak açılış gecesinde yerini aldı.

Los Angeles'da düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali, önceki gün görkemli bir törenle başladı.

Culver City’de gerçekleşen ve 2 Kasım’a kadar devam edecek festivalin jürisine bu yıl Türkiye’den de bir isim katıldı.

Tuba Büyüküstün jüride yer alan ilk Türk oyuncu olarak törende boy gösterdi. Ünlü oyuncu jüride Lisa Lu, Sergei Bodrov, Cade Carradine, Thomas Lim, Michael Nouri, Ha Phuong Chu Tran gibi önemli ile birlikte oy kullanacak.

Kaynak: hurriyet.com.tr
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