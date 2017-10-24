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Tuba Büyüküstün... O JÜRİDE YER ALAN İLK TÜRK!

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Tuba Büyüküstün... O JÜRİDE YER ALAN İLK TÜRK!
Oyuncu Tuba Büyüküstün Los Angeles'ta düzenlenecek Uluslararası Asya Film Festivali'nin jürisinde yer alacak. Büyüküstün bu festivalde jüri üyeliği yapan ilk Türk olacak.

Tuba Büyüküstün yarın başlayacak ve ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüriye seçildi.

2014 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday olan ilk Türk oyuncu unvanını yaşayan Büyüküstün yine bir ilke imza atarak jüride yer alan ilk Türk olarak tarihe geçecek.

Aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi olan 35 yaşındaki Büyüküstün'ün katılacağı festival 2 Kasım'a kadar devam edecek.
Festivalin jürisinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Lisa Lu, Sergei Bodrov, Cade Carradine, Thomas Lim, Michael Nouri, Ha Phuong Chu Tran, Caylee So, Nathan Wang ve Nancy Wang Yuen.
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