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Tuba Büyüküstün- Onur Saylak... İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI!..

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Tuba Büyüküstün- Onur Saylak... İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI!..
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 5.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, boşanma davası için avukatlarına vekâlet verdi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın 2011 yılında ‘âşıklar şehri’ Paris’te başlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adında 5 yaşında ikiz kızları bulunan oyuncu çift, yollarını ayırmaya karar verdi.

Hem Tuba Büyüküstün hem de  Onur Saylak, boşanma davası için avukatlarına vekâletname verdi.

Son dönemde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ı boşanmaya götüren süreç, aldıkları cazip dizi teklifleriyle başladı.

Çocuklarını ihmal etmemek için dizilerde dönüşümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynı sezonda yayınlanacak iki diziye ‘Evet’ deyince evlilik krize girdi.

“Cesur ve Güzel” dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile “Vatanım Sensin”de rol alan Onur Saylak arasındaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarını aşamayınca evliliği bitirmeye karar verdiği söyleniyor.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Asi” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına  oturmuştu.

Kaynak: hurriyet.com tr
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