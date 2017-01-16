Tuba Ünsal... HASTANEYE KALDIRILDI!..

Oyuncu Tuba Ünsal'ın, Altın Küre ödül törenini kırmızı halısından baygınlık geçirip ambulansa hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Tuba Unsal, Kaliforniya Beverly Hills'de 74'üncüsü düzenlenen 'Golden Globe'u izlemek için Amerika'ya gitmişti.

Kırmızı halıdaki fotoğraflarında yorgun, bitkin, halsiz görünen güzel oyuncunun takipçileri "Ne oldu, hasta mısın?" diye sorular yöneltti.

Tuba Ünsal, bu soruları cevapsız bırakırken, gerçek Türkiye'ye dönünce ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre; Oyuncu Tuba Ünsal'ın, Altın Küre ödül törenini kırmızı halısından baygınlık geçirip ambulansa hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.