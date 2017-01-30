Tuğba Özay... 'ÇÖPTEN YEMEK ARIYORDUM!'

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, model ve şarkıcı Tuğba Özay oldu.

Tuğba Özay, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Cezaevinde Sabretmeyi öğrendim

Cezaevinde kaldığı yıllarda sabretmeyi öğrendiğini söyleyen Tuğba Özay “ Bir süre geçirdiğim o stabil ortamda sabretmeyi öğrenmiştim ama Survivor bana nefsimi de terbiye etmeyi öğretti.

Survivor’da çöpten yemek arıyordum. Burada o çöpten yemek toplayan insanları görünce empati yapıyorum” diye konuştu.

Yaşımı Hep Büyütürdüm

Lise yıllarından arkadaşlarından küçük olduğu için yaşını hep 2 yaş fazla söylediğini anlatan Tuğba Özay “ Arkadaşlarım hep benden büyük olduğu için küçükken yaşımı hep 2 yaş büyük söylerdim ve hatta kimlikte bile tükenmez kalemle değiştirmiştim.

Ama şimdi hep 17 yaşında olmak istiyorum” dedi.

Kız Çocuğum Olsun İstiyorum

Kız çocuklarını çok sevdiğini ve bazen çok çocuğunun olmasını istediğini söyleyen Tuğba Özay “ Bazen çok çocuğumun olmasını istiyorum ama bazen de bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum diyorum.

Ama çocukları çok seviyorum. Ben kız çocuğum olsun istiyorum hem babasına da aşık oluyorlar” dedi.

Ailemden Önce Ölmek İstiyorum

Ailesini çok sevdiğini ve onlardan önce ölmek istediğini söyleyen Tuğba Özay “ Hayatta en çok istediğim şey Allah benim ömrümden alıp anneme babama versin.

Onları çok seviyorum ve benden önce kaybetmek istemiyorum onları” diye konuştu.

Hanım Ağa Olabilirim

Yaşlanmadan dizi ve televizyon programı yapmak istediğini söyleyen Tuğba Özay “Bu ay içerisinde diziye başlayacağım.

15 diziden sonra çok ara vermiştim ama şimdi çok istiyorum. Motosiklet ve silah kullanıyorum ata binebiliyorum bir hanım ağa rolünde olabilirim” dedi.

Turistlere Evimi Gösteriyorlar

Manavgat’ta bir çiftliği olduğunu ve emlakçıların ev satarken Tuğba Özay’a komşu diye ilan verdiklerini söyleyen Özay “ Zamanında bir emlakçı benim çiftliğime 5 km uzaktaki eve Tuğba Özay’ın evinin yanında satılık ev diye ilan veriyordu.

Hatta rehberler turistlere benim evimi gösteriyorlardı” dedi.

Her şeyi Bırakıp Giderim

Kafa dengi birisinin kendisine her şeyi bırakıp onunla gitmesi için teklif yaparsa gideceğini söyleyen Tuğba Özay “Hayatta her şeyin kölesiyiz.

Telefon, kozmetik, teknoloji bunlardan uzak kalmak bana çok iyi geliyor. Kafa dengi birisi bana gel her şeyi bırakıp gidelim derse bırakıp giderim” dedi.